Calciomercato: è fatta, arriva Arthur Melo

Il complicato inizio di stagione starebbe portando il calciatore a valutare di lasciare la Serie A a gennaio per trovare maggiore fortuna altrove.

Scenario, questo, tutt’altro che irrealizzabile, visto e considerato che il centrocampista godrebbe di diversi estimatori importanti in giro per l’Europa. Non è da escludere, dunque, che nelle prossime ore possa addirittura farsi avanti uno di questi, come confermato anche dalle ultime notizie.

Ovviamente da qui a gennaio potranno cambiare tante cose, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando in una direzione ben precisa, che vede il calciatore allontanarsi ogni giorno di più non solo dalla Serie A ma anche dall’Italia stessa.

Via dalla Serie A gennaio

E pensare che dopo la scorsa stagione si credeva che il calciatore potesse essere protagonista anche in questa, ma l’arrivo del nuovo allenatore in panchina ha completamente stravolto il suoi piani di gloria. Il centrocampista non è infatti mai stato preso realmente in considerazione in questo primo trimestre di stagione, al punto che starebbe seriamente valutando la possibilità di andare via nel prossimo calciomercato.

Il tutto perché comunque nel corso di queste settimane sarebbero arrivate proposte interessanti al suo entourage, che starebbero invogliando il ragazzo a tonnare a mettersi in gioco dopo mesi in penombra. Ovviamente ci sono tanti fattori da valutare e prendere in considerazione prima di iniziare a fare qualsiasi tipo di pronostico, ma le sensazioni che trapelano sembrano essere piuttosto positive.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.com, l’agonia di Arthur Melo potrebbe presto giungere al termine, visto che il centrocampista brasiliano sarebbe finito nel mirino del Real Betis, che sembrerebbe avere tutte le intenzioni di questo modo di sedersi attorno al tavolo delle trattative con la Juventus per discuterne la cessione. Dal canto suo, complice anche lo scarso impiego, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad ascoltare ogni tipo di offerta, a patto che comunque venga accontentata sotto l’aspetto economico.

C’è concorrenza all’estero per il calciatore

Arthur Melo lascerà la Juventus e la Serie A nel prossimo calciomercato, oramai è cosa certa. Resta da definire dove il centrocampista finirà a giocatore, considerata la concorrenza agguerrita, ma l’impressione è che presto potrà essere definita anche questa cosa.

Ad oggi, scrivono i colleghi di fichajes.com, il Real Betis sembrerebbe essere il club in vantaggio nella corsa ad Arthur, anche se da dietro le quinte ci sarebbe il Marsiglia di De Zerbi che starebbe tramando qualcosa, complice l’estrema necessità per l’allenatore italiano di andare a rinforzare quella precisa zona di campo. Staremo a vedere.