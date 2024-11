La Juventus anticipa il City: firma un talento generazionale

Dopo un’estate da protagonista, la Juventus è pronta a riprendersi la scena anche nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, la società bianconera si sarebbe inserita nella corsa ad un talento generazionale sul quale ci sarebbe il forte interesse anche del Manchester City. Nonostante questo, comunque, l’impressione è che la strada intrapresa dalla Vecchia Signora sia quella giusta, complice anche l’ottimo lavoro sotto traccia di queste settimane di Cristiano Giuntoli.

Ovviamente parlare di affare fatto è prematuro, ma da qui ai prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti in merito, con la Juventus intenzionata addirittura a compiere il passo più lungo della gamba per anticipare tutti, Manchester City compreso.

La Juventus blocca un talento generazionale

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che a quanto pare avrebbe le idee piuttosto chiare in vista di gennaio. Dopo un’estate ricca di investimento, la Vecchia Signora non sarà da meno neanche quest’inverno, come conferma l’interesse per uno dei talenti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale, ed europeo.

Il club bianconero non sarebbe però l’unico sulle tracce del giocatore, eppure godrebbe di un vantaggio che nessuna è riuscita ad accumulare, od eguagliare, nell’arco di queste settimane di avvicinamento alla prossima finestra invernale di trasferimenti. Ovviamente è ancora piuttosto prematuro parlare di affare fatto, ma l’impressione è che sia stata intrapresa la strada giusta, con meta finale Torino.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, la Juventus sarebbe una delle squadre interessate Ronny Bardghji, esterno svedese classe 2005 del Copenaghen, che fino a questo momento non ha collezionato alcuna presenza in stagione per via della rottura del crociato che gli permetterà di tornare in campo solo alla fine di quest’anno. Nonostante questo, comunque, non ci sarebbero dubbi sul suo talento, ed è per questo motivo per la Vecchia Signora ha intenzione di puntare su di lui nel prossimo calciomercato.

Juventus: occhio al Manchester City (e non solo)

Nonostante il rientro fissato per fine anno, la Juventus vorrebbe puntare su Roony Bardghji del Copenaghen, giovane stella del Copenaghen e del calcio svedese. Sul classe 2005, però, forte sarebbe la concorrenza del Manchester City, che da anni opera in questo modo per accaparrarsi i migliori talenti in circolazione.

Questa volta, però, la strategia dei Citizens potrebbe fallire, non solo per l’interesse della Vecchia Signora, ma anche perché per Barghdji potrebbe fare sul serio anche il Chelsea, che da qualche anno a questa parte, oramai, non bada più a spese. Questa, però, a differenza delle altre, dovrebbe essere piuttosto contenuto, come confermano i 9 milioni di valutazione che Transfermarkt dà al cartellino dello svedese.