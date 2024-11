Juventus, altro colpo dall’Atalanta: accelerata alla trattativa

La Juventus studia nuovi colpi in vista del futuro e il club bianconero vanta ottimi rapporti con l’Atalanta con cui può andare a chiudere un altro affare.

Arrivano segnali molto importanti che riguardano le scelte che può andare a fare il club con la collaborazione dell’allenatore Thiago Motta che è pronto ad accogliere dei nuovi arrivi visto che ci sono dei cambiamenti che possono essere fatti in rosa considerando che c’è qualcuno che può lasciare la Juventus.

Sono diversi i punti da dover sistemare in casa Juve perché il club bianconero cerca un nuovo attaccante visto che Vlahovic può essere venduto, ma anche in altri reparti dovranno arrivare dei giocatori per poter risolvere delle questioni come quelle degli infortuni in difesa e a centrocampo dove alcuni non hanno inciso come si pensava.

Sono diversi i giocatori che sono seguiti della Juventus che sta cercando di valutare se prende o meno in vista della prossima stagione, perché in questi mesi il club ha intenzione di valutare alcuni giocatori che possono anche essere venduti con la possibilità di fare spazio a nuovi acquisti.

Calciomercato Juventus, colpo dall’Atalanta

La Juventus ha già comprato dall’Atalanta in questi anni, ma può farlo ancora una volta. Perché proprio in vista della prossima estate che il club bianconero può valutare quello che sarebbe un altro grande colpo che può andare a fare la società dal club bergamasco.

Tra i vari campioni che ha in rosa l’Atalanta c’è uno in particolare che ha colpito e non poco la Juventus che lo osserva da anni ed è Ederson. Il centrocampista brasiliano cresce di continuo e lascia il segno in qualsiasi gara con prestazioni di grande livello.

Ma non c’è solo la Juventus su Ederson che è seguito con attenzione dal Manchester City e il PSG che sono in fila per provare ad ingaggiare il centrocampista. Ad oggi però il suo prezzo è davvero elevato anche se il calciatore ha intenzione di provare a fare un salto di qualità molto importante.

Adesso però è difficile pensare che uno di questi club possano provare a chiudere l’acquisto di Ederson a gennaio con la Juventus che proverà sicuramente con un tentativo la prossima estate, soprattutto se non dovesse convincere Douglas Luiz.

Vedremo se la Juventus come riportato da Ficahjes proverà ancora a chiudere un colpo dall’Atalanta con Ederson che piace tanto.