Juventus, Giuntoli pesca il jolly dal Real Madrid: arriva a gennaio

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo a causa dell’emergenza difensiva che è piombata sui bianconeri: colpo dal Real Madrid.

I bianconeri avevano iniziato benissimo la stagione, con un calcio soddisfacente e divertente e con molte vittorie che avevano fatto immaginare che si potesse lottare tranquillamente per lo Scudetto. Dopo tre mesi i risultati sono un po’ diversi ma la sensazione che sia una squadra pronta a tenere testa a tutte le altre per vincere il campionato c’è ancora ma la rosa andrà migliorata nei reparti in cui ci sono difficoltà.

In questo momento la Juventus è in emergenza totale in difesa dopo gli infortuni di Gleison Bremer e di Juan Cabal che resteranno fuori per tutto il resto della stagione.

Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid a gennaio

La Juventus segue diversi nomi per il calciomercato di gennaio. L’obiettivo è trovare dei calciatori importanti per poter garantire a Thiago Motta di poter contare su tutti i reparti al completo.

La rosa della Juventus è sicuramente forte ma ora ha bisogno di ulteriori rinforzi per riuscire a tornare al 100% nelle prossime partite e per questo Giuntoli si è messo già alla ricerca di nomi nuovi da portare nel mercato di gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus pensa a un colpo dal Real Madrid per gennaio: Giuntoli vuole portare un grande nome in bianconero.

Nuovo jolly per la Juventus: piace Fran Garcia

La Juventus segue Fran Garcia del Real Madrid come occasione di mercato di gennaio. Il difensore spagnolo è in uscita dai Blancos che hanno deciso di metterlo in vendita per dare spazio ad altri calciatori e non limitare totalmente il talento del classe ’99.

Fran Garcia è un ottimo terzino sinistro e sarebbe un colpo eccezionale per la Juventus. Perso Cabal, ora Thiago Motta può fare affidamento solo su Cambiaso da quel lato ma l’innesto dello spagnolo potrebbe essere determinante per avere possibilità di essere sempre al top della qualità.

Secondo Estadio Deportivo, Garcia era arrivato a Madrid per essere il futuro del club ma non riesce a prendersi l’assoluta titolarità per la presenza di Mendy e per questo motivo ora è pronto all’addio definitivo a gennaio.

Fran Garcia alla Juventus: è un’occasione

La Juventus può prendere Fran Garcia a gennaio dal Real Madrid. I Galacticos hanno deciso di cederlo e chiedono 15-20 milioni di euro per la sua cessione a titolo definitivo. Cifre importanti per un esterno ma evidentemente fondamentali da spendere per il club bianconero.

Giuntoli è già al lavoro per riuscire a chiudere il colpo e mettersi al riparo da gennaio im poi. Garcia sa giocare anche da esterno alto e in alcune occasioni potrebbe essere utile anche sulla trequarti.