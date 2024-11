Juve o Roma: Endrick in Italia, c’è l’accordo con il Real

Arrivato in estate dal Palmeiras, Endrick potrebbe lasciare il Real Madrid già nel prossimo calciomercato invernale.

Il tutto perché Carlo Ancelotti non gli starebbe trovando il tempo promessogli al momento del suo arrivo. Per evitare di bruciarsi come alcuni talenti passati per di lì, il brasiliano starebbe valutando la possibilità di giocare altrove, anche per soli 6 mesi, con l’Italia e la Serie A che rappresenterebbe essere una soluzione appetibile e possibile, considerato l’interesse di due delle squadre più importanti del campionato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Juventus e Roma potrebbero essere le due squadre che si contenderanno Endrick nel prossimo calciomercato invernale.

Endrick in Italia: c’è l’accordo con il Real

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Endrick, la giovane stella brasiliana che il Real Madrid ha pagato dal Palmeiras oltre 45 milioni qualche estate fa. Per farlo significa che dalle parti di Valdebebas credono tanto nel talento classe 2006, che comunque fino a questo momento non sarebbe riuscito ad esprimere al meglio tutto il suo potenziale.

Un po’ per colpa sua, un po’ per colpa di Carlo Ancelotti, che al momento non sembrerebbe prenderlo in considerazione come alla fine dovrebbe. Questo rischia seriamente di portare le parti ad una rottura estremamente anticipata, con Endrick che potrebbe per l’appunto decidere anche di andare via considerato l’interesse di due grandi squadre di Serie A come Juventus e Roma. Al momento, però, parlare di un futuro in Italia per il brasiliano sembrerebbe essere piuttosto prematuro, ma non è da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare novità importanti in merito, anche se un’idea dalle parti di Madrid se la sarebbero già fatta.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, nonostante tutto l’arrivo in Serie A di Endrick è ad oggi piuttosto complicato, anche perché il brasiliano sarebbe l’unico al Real in grado di poter sostituire Kylian Mbappè, ed è per questo che Carlo Ancelotti non lo lascerebbe andare via. Da qui a gennaio, però, mai dire mai.

Juventus o Roma? La concorrenza per Endrick è agguerrita

Juventus e Roma non sarebbero le uniche squadre sulle tracce di Endrick in vista del prossimo calciomercato invernale. Considerate le qualità che lo contraddistinguono, il brasiliano sarebbe finito nel mirino di diversi club importanti, che ad oggi avrebbero però ricevuto la stessa risposta delle due italiane, ovvero che il 2006 non si muoverà da Madrid, almeno per il momento.

Poi starà nella società cercare di far cambiare idea ai Blancos, che comunque si sarebbero detti disposti ad ascoltare ogni tipo di offerta. Questo permettere a Juventus e Roma di rientrare in corsa, che comunque si ritroveranno con ogni probabilità a dover fare i conti anche con Crystal Palace e Borussia Dortmund, fra le altre.