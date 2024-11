Roma, primo colpo per Ranieri: arriva a gennaio dal Real Madrid

Svolta di mercato per la Roma che è pronta ad attivarsi nella prossima sessione di gennaio per andare a rinforzare diversi reparti tra cui l’attacco.

Il club giallorosso è pronto ad andare a piazzare un colpo importante dal Real Madrid che potrebbe seriamente essere utile per affrontare il resto della stagione. Potrebbe essere proprio un giovane attaccante a vestire la maglia della Roma nei prossimi mesi, con la società che vuole provare ad anticipare la concorrenza.

Ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro proprio per il club giallorosso che ha cambiato allenatore e ora per Claudio Ranieri arriveranno dei nuovi rinforzi da parte dei Friedkin che cercano di puntare su nuovi acquisti in attacco anche, uno dei reparti che sembra più in difficoltà nella Roma.

Calciomercato Roma: colpo dal Real Madrid in attacco

Vuole rinforzare il proprio attacco la Roma che pensa di puntare seriamente su quello che può essere il prossimo acquisto del talento del Real Madrid che sembra ormai in uscita anche solo se in prestito nella prossima sessione di calciomercato di gennaio.

La Roma dal Real Madrid può chiudere il colpo Endrick. Perché il giovanissimo talento brasiliano può seriamente approdare in Italia, considerando che il club spagnolo sta valutando la possibilità di darlo in prestito per giocare con maggiore continuità e completare il suo percorso di crescita.

In questo modo Endrick può approdare in Serie A per farsi le ossa con la maglia della Roma giocando in un campionato anche molto tattico e andando a maturare in maniera graduale sfruttando tutte le occasioni possibili che si possono presentare davanti.

In questo momento c’è la volontà da parte del club di provare a trovare il giusto accordo perché il Real Madrid può dare in prestito Endrick e c’è la Roma anche i Serie A che può sfruttare l’occasione e raccogliere il suo talento da sfruttare da gennaio fino al resto della stagione. Altri club interessati sono il Real Valladolid e il Southampton.

Di recente su Endrick si è espresso anche Carlo Ancelotti che ha confermato quanto sia rimasto colpito dalla qualità del giovane calciatore che sta crescendo con il Real Madrid ma ora ha c’è la volontà da parte del club di poter raggiungere il livello successivo il più rapidamente possibile.