Flop Koopmeiners, è lui il problema: a gennaio un nuovo acquisto

La Juventus sta vivendo una stagione di alti e bassi che sono pericolosissimi per il futuro e le ambizioni: il problema ora è Koopmeiners.

Il centrocampista olandese è stato l’oggetto del desiderio di un’estate intera dei bianconeri che hanno sperato fino agli ultimi giorni di agosto di riuscire a strapparlo all’Atalanta che, dal suo canto, ha provato a trattenerlo prima di accettare, poi, un’offerta di circa 55 milioni di euro tra parte fissa e bonus che ha arricchito le casse degli orobici e permesso di migliorare la rosa in altri modi.

Le prestazioni di Teun Koopmeiners con la Juventus sono state pessime fino a questo momento, a parte qualche colpo da campione che però non basta per giudicare positivamente i primi tre mesi in bianconero.

Juventus, flop Koopmeiners: critiche pesantissime

L’acquisto di Teun Koopmeiners per la Juventus è stato accolto con clamore assoluto perché nelle sue stagioni all’Atalanta aveva dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A e non solo. Con Thiago Motta, però, evidentemente non è scoppiato il feeling che tutti pensavano potesse esserci e ora sta faticando troppo per riuscire a inserirsi nel mondo Juve.

Nella partita contro il Milan, Koopmeiners è stato il peggiore in campo per la Juventus e ora sta iniziando a diventare un problema. Non incide, non riesce a dimostrare le sue qualità e sono iniziati i primi mugugni contro di lui.

Le prestazioni di Koopmeiners non convincono nessuno e ci sono critiche pesantissime per il suo acquisto. Thiago Motta continuerà a puntare su di lui ma ci sono anche possibili novità nel mercato dig gennaio.

Tifosi contro Koopmeiners: è un problema

Dopo l’ennesima prestazione sottotono di Teun Koopmeiners con la Juventus, i tifosi bianconeri non hanno retto e hanno criticato pesantemente le sue giocate ma anche la società che ha deciso di puntare tutto su di lui per la trequarti, arrivando a fine estate per poterlo acquistare, dimenticando di andare a migliorare altri ruoli.

“Sei stato veramente assurdo! Abbiamo bisogno del vero te, non di certo quello che abbiamo visto contro il Milan“, “60 milioni? Sei uno scarparo sei, svegliati che sei nella JUVE“, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto i post social di Koopmeiners in seguito al pareggio soporifero di San Siro tra Milan e Juve.

Per molti tifosi della Juventus Koopmeiners è un problema. Non incidere praticamente mai sta diventando molto pesante e rischia di pesare molto anche sul futuro della squadra bianconera.

Giuntoli cerca nuove soluzioni offensive

Con questo modulo che ha scelto Thiago Motta è evidente che Teun Koopmeiners non riesca a essere decisivo e quindi non sono da escludere delle nuove scelte per gennaio qualora dovesse esserci l’opportunità di operare sul mercato.

Una delle opzioni si chiama Mimmo Berardi: con il suo acquisto Thiago Motta potrebbe spostare Yildiz dietro la punta e arretrare di qualche metro Koopmeiners, in modo da dargli compiti di regia.