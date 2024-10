Juve, problema Koopmeiners: starà fuori più del previsto, il sostituto

Tegola Juventus con l’infortunio di Koopmeiners che ora rischia di complicare le cose per Thiago Motta e i bianconeri. Perché il calciatore olandese starà fuori più tempo del previsto rispetto ciò che si pensava.

Non è per niente una cosa di poco conto, perché Koopmeiners dovrà stare fuori ancora per lungo tempo e ora ci sono delle notizie importanti che riguardano i suoi tempi di recupero dopo la frattura semi scomposta alla costola che rischia di mettere il giocatore fuori dai gioco per un mese.

Pessime notizie per la Juventus che ora dovrà cercare di capire come far sentire meno possibile l’assenza di un giocatore di questo livello considerando anche che Koopmeiners ancora non si era sbloccato e ora i tempi di recupero per lui sono lunghi.

Juventus, infortunio Koopmeiners: la situazione

Può essere questo il periodo decisivo per la stagione della Juventus e il club dovrà fare a meno dell’infortunato Koopmeiners, ora si cerca di capire come può essere sostituito con Thiago Motta che lavora su più formule sperando di trovare quella giusta.

I tempi di recupero di Koopmeiners sono lunghi e questo è un problema serio per la Juventus che ora dovrà capire come sostituire al meglio il giocatore visto che dopo la sosta della Nazionali inizierà un periodo davvero complicato per il calendario dei bianconeri, con tante partite e con big ravvicinante.

Koopmeiners può saltare diverse partite molto importanti e decisive per la stagione tra Serie A e Champions League. Perché lo stop del giocatore di circa 1 mese potrebbe costringere Thiago Motta a fare a meno del trequartista olandese per le prossime partite contro Lazio, Stoccarda, Inter, Parma e in dubbio per l’Udinese e il Lille del 2 e 5 novembre tra campionato e Champions League.

Ora starà all’allenatore trovare la giusta formazione per i prossimi impegni delicati dove il club bianconero rischia di perdere qualche punto di troppo per strada. Infatti, si cerca proprio di capire chi prenderà il posto di Koopmeiners sulla trequarti con Thiago Motta che ha in mente diverse idee.

Secondo le ultime notizie con anche Nico Gonzalez e Conceicao out a quel punto dovrebbe essere avanzato Cambiaso sulla fascia, con Yildiz che può ricoprire il ruolo di Koopmeiners sulla trequarti o giocare anche lui sulla fascia e dare spazio a Douglas Luiz in posizione più avanzata al posto dell’olandese. Occasioni maggiori anche per Mbangula in questo periodo di difficoltà.