Zirkzee ritorna a gennaio in Serie A: così convincono lo United

Joshua Zirkzee è il primo vero obiettivo in Serie A e il ritorno adesso è possibile, nell’imminente calciomercato.

A gennaio apre la sessione di calciomercato e in Serie A, tra i club ai vertici in Italia, ce n’è uno pronto a convincere il Manchester United sul ritorno dell’olandese.

A svelare la notizia è uno dei principali quotidiani sportivi italiani che, tra le colonne della propria edizione odierna, spiega quanto accade proprio con il centravanti olandese, ex Bologna, che a distanza di soli sei mesi farebbe rientro in Italia.

Calciomercato: un club di Serie A “spia” le mosse di Amorim per Zirkzee

In Serie A ha vestito le maglie di Parma e Bologna, con la prima indossata da giovanissimo, per poi consacrarsi con i felsinei, trascinandoli in Champions League. Competizione che vorrebbe giocare Joshua Zirkzee e in Italia potrebbe farlo, tornando in Serie A.

Come svela Tuttosport, c’è un club pronto a convincere il Manchester United attraverso un piano. La strategia vedrebbe il prestito con permanenza, con la società che starebbe “spiando” le mosse di Ruben Amorim, appena arrivato ai Red Devils e pronto all’esordio.

Contro l’Ipswich Town si consumerà l’esordio di Amorim, tecnico che vuole vederli tutti da vicino, prima di prendere decisioni. Ma è chiaro ed evidente che l’ex Sporting Lisbona vuole portarsi in Premier League il suo tanto amato Gyokeres e, di fronte a tale operazione, Zirkzee sarebbe inevitabilmente spedito altrove. E la destinazione, per Joshua Zirkzee, sarebbe in Italia.

Dove giocherà Zirkzee? La notizia riguarda la Serie A

Secondo quanto spiegano dal quotidiano piemontese, ci sarebbe sempre la Juventus sulle tracce di Zirkzee. E, con Vlahovic che convince solo parzialmente, nonostante le parole al miele di Thiago Motta che ha voluto così spegnere ogni polemica legata alle precedenti dichiarazioni del serbo, l’italo-brasiliano potrebbe ritrovarsi subito con Zirkzee.

Il piano della Juventus, visto che lo United spara alto sulle cifre, sarebbe quello di prenderlo in prestito adesso, fissando comunque cifre che vuole al ribasso la Juventus, per poi riscattarlo a giugno. Giuntoli è a lavoro per piazzare il colpo tra i più desiderati di Thiago Motta che, a quel punto, avrebbe finalmente in rosa quel tipo di attaccante disposto a correre assieme a tutti gli altri nove in mezzo al campo – da escludersi, per ovvie ragioni, il portiere -, così come dichiarato nella sua filosofia di calcio.

Ultime su Zirkzee: le cifre del ritorno in Serie A

In ogni caso, il valore di Joshua Zirkzee, si è chiaramente abbassato. Non è andata benissimo fino a questo momento per il talento olandese e, approfittandone, la Juventus potrebbe stanziare i circa 20-30 milioni per il suo riscatto, dopo il prestito che tenterà di chiudere per il trasferimento a gennaio.