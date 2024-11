Sconfitta fatale, esonero deciso: scelto anche il sostituto

La sconfitta di questo pomeriggio potrebbe portare la dirigenza a prendere presto una decisione importante in vista del proseguo della stazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, si starebbe seriamente valutando la posizione in panchina dell’allenatore, che fino a questo momento ha deluso ogni sorta di aspettative non facendo rendere la squadra come effettivamente dovrebbe. Se le cose non dovessero cambiare da qui a stretto giro, l’esonero potrebbe essere l’unica soluzione plausibile per cercare di salvare il salvabile di una stagione che rischia seriamente di mandare all’area tutto il buono fatto e costruito fino a questo momento.

Nel frattempo, per evitare di farsi trovare poi eventualmente impreparato, il club avrebbe già individuato il profilo al quale affidare la squadra.

Sconfitta fatale: a breve la scelta sull’esonero

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, visto che nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione. Una decisione ufficiale e definitiva non sarebbe stata ancora presa, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando spediti in questa direzione.

La sconfitta di questo pomeriggio ha ulteriormente aggravato la posizione in classifica della squadra, che sembrerebbe quasi non essere in grado di reagire. A fronte di questo la posizione del tecnico in panchina è fortemente in bilico, come confermano anche le voci che vedrebbero la dirigenza essere alla ricerca di un sostituto per cercare di salvare il salvabile in una stagione cominciata male e che rischia di proseguire, e finire, addirittura peggio.

Stando dunque a quanto riportato dai media inglesi, ripresi poi dai colleghi di fichajes.net, il Leicester City starebbe seriamente pensando all’esonero di Steve Cooper, che fino a questo momento in stagione ha racimolato 2 vittorie, 4 pareggi ed addirittura 6 sconfitte in Premier League, l’ultima questo pomeriggio ad ora di pranzo contro l’ex di turno Enzo Maresca.

Esonero deciso: scelto anche il sostituto

Steve Cooper ha oramai le ore contate alla guida del Leicester. O cerca di dare una scossa, seria e definitiva, alla stagione delle Foxes, o l’allenatore britannico rischia seriamente di fare le valige prima del tempo e salutare. Le chances a sua disposizione, però, sembrerebbero essere terminate, come conferma il fatto che la dirigenza sarebbe già alla ricerca di un suo sostituto.

Tanti nomi sarebbero stati in queste ore accostati alla panchina del Leicester, ma stando a fichajes.net i due principali candidati sarebbero David Moyes, reduce da anni alla guida del West Ham, e Ruud Van Nistelrooy, che in questa stagione ha provato l’ebrezza di essere sulla panchina del Manchester United per qualche partita, conquistando anche risultati discreti.