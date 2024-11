Serie A, esonero dopo la partita: tifosi contro il presidente

La Serie A è arrivata in settimane cruciali per il futuro dei club e degli allenatori: il weekend rischia di essere decisivo per l’esonero.

Il campionato è ricco di situazioni intricate e complesse che rischiano di compromettere il futuro di allenatori, squadre e società. Non per tutti i club la stagione sta andando come preventivato a luglio e per questo ci sono stati già dei cambiamenti importanti ma che, però, potrebbero non essere bastati. In molti casi si è messa anche la sfortuna a farla da padrona, con infortuni più o meno seri e di lunga durata che possono aver rovinato le idee del club.

Il weekend di Serie A appena iniziato porta anche grossi rischi per l’allenatore che ora può essere indicato come il colpevole principale della crisi di risultati e può pagare con l’esonero.

Esonero in Serie A dopo la partita: le ultime

La Serie A è un campionato estremamente difficile e aperto che sta mostrando parecchie difficoltà per tutte le 20 squadre che lo compongono: ci sono già stati molti esoneri e potrebbe non essere finita qui.

Ci sono alcune situazioni che stanno vivendo estremi clamorosi: per un periodo si tocca il cielo con un dieto e per il periodo immediatamente successivo si raschia il fondo del baratro e si rischia di andare sempre più a fondo.

Secondo le ultime notizie, la Serie A potrebbe veder saltare un’altra panchina dopo questo weekend di calcio: l’allenatore è in bilico e la società cerca soluzioni.

Torino, Vanoli a rischio esonero: dipende dal Monza

La prossima partita del Torino contro il Monza potrebbe essere decisiva per il futuro di Paolo Vanoli. L’allenatore granata ha svolto un grandissimo lavoro per ripristinare la forza emotiva di tutti i calciatori ma nell’ultimo periodo la crisi di risultati è tremenda e rischia di compromettere il futuro del club.

Una sola vittoria nelle ultime otto partite ha portato il Torino all’undicesimo posto in Serie A, con il rischio di restare pian piano immischiati nella lotta salvezza. La rosa granata è molto più forte dell’obiettivo salvezza e quindi ora c’è bisogno della svolta.

In caso di sconfitta contro il Monza, Paolo Vanoli rischia seriamente l’esonero dal Torino. Urbano Cairo ha intenzione di confermarlo ma dipende tutto dall’allenatore, dal risultato e dall’atteggiamento della squadra.

“Tifosi contro Cairo”: caos totale al Toirno

I tifosi del Torino si stanno scagliando pesantemente contro Urbano Cairo. Anche per la sfida contro il Monza è prevista una protesta molto forte nei confronti del patron granata: gli chiedono la cessione immediata del club perché non vedono alcun progetto vincente per il futuro né ambizioni di crescita seria.

Il rapporto tra i tifosi del Torino e Urbano Cairo potrebbe deteriorarsi ancora di più e arrivare alla rottura totale se dovesse esserci l’esonero di Vanoli. Il tecnico è considerato l’uomo giusto dai tifosi per ripartire in maniera seria e il suo addio aprirebbe un caos infinito.