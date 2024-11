Retrocessione City: ufficiale scelta alla Buffon e Del Piero

Come Buffon e Del Piero, eroi al Manchester City che retrocedono in Serie B e restano col club inglese.

La notizia è stata ufficializzata nel corso degli ultimi giorni e, in merito alla sentenza che riguarda il City in questo storico terribile momento che sta vivendo il club di Manchester, il comunicato a sorpresa che riguarda il club di Premier League.

La fuga dei talenti sarà inevitabile e di questo ne è consapevole la società del Manchester City che, vendendo la maggior parte dei suoi talenti, saluterà la Premier League di fronte a quella che è la sentenza sulla retrocessione in Serie B. La situazione del Lione è simile, lo subì sulla propria pelle la Juventus nell’ormai lontano 2006 e la situazione si ripresenta adesso per il Manchester City.

Retrocessione Manchester City: decisione per la Serie B

Dal tetto dell’Europa e del mondo alla Championship, nella terribile sentenza che riguarda il Manchester City sulla retrocessione. Sembra sempre più concreta la possibilità e il Manchester City, con un comunicato ufficiale, ha dato un forte segnale sul futuro.

Sta provando a godersi il proprio campionato, che rischia di essere l’ultimo in Premier League, per poi dover ripartire. Ma ripartirà da assoluto protagonista, magari con l’intento di battere ogni record della Championship, qualora dovesse il Manchester City retrocedere nell’equivalente Serie B inglese.

Record di ogni tipo che potrebbe essere battuto, come annunciato ufficialmente dal City che ha clamorosamente rinnovato il contratto a Pep Guardiola. Nonostante la possibile retrocessione in Serie B, la decisione importante di “retrocedere assieme”, come annunciato pubblicamente da Pep Guardiola che deciderebbe così di seguire il City anche in Serie B.

Scelta alla Buffon e Del Piero: City come la Juve nel 2006

Come la Juve nel 2006, c’è chi dovrà compiere un gesto d’amore come Buffon, Del Piero, ma anche molti altri se si pensa a Nedved e Camoranesi, nel retrocedere assieme alla Juventus in Serie B.

Al Manchester City retrocede in Serie B anche Guardiola, qualora la sentenza dovesse confermare l’addio alla Premier League con caduta in Championship per il club che ha vinto la penultima Champions League. Haaland e molti altri direbbero addio, ma sotto gestione di Pep Guardiola ci sono alcuni calciatori che potrebbero scendere in Championship e i media inglesi fanno anche i nomi di chi sarebbe disposto a seguire Guardiola, che ha rinnovato fino al 2027, a sorpresa, col club dell’Etihad.

Chi resta con Guardiola? Le ipotesi al City

A restare con Guardiola saranno in pochi, in Championship, ma ci saranno. Eventualmente, in caso di retrocessione al City, della formazione attuale potrebbe vedersi quasi sicuramente Bernardo Silva, uno dei fedelissimi di Guardiola. Oltre a lui, figurerebbero i nomi di Stones, Walker e Kovacic. Da capire poi, spiegano i media inglesi, gli altri calciatori che resteranno fedeli e aiuteranno il City a risalire.