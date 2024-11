Dalla Champions alla Serie B: è ufficiale la retrocessione

A dir poco clamorosa la notizia che ha fatto il giro del web, per la sanzione ufficiale con retrocessione immediata in Serie B.

Nell’equivalente Serie B del loro campionato, si intende, in quella che è una sanzione sulla quale non c’è stato niente da fare per “salvare” il club con quanto accaduto e successo, che vede lo storico club europeo scendere nella seconda categoria dei campionati Nazionali.

La storia recente li aveva visti protagonisti in Champions, ma in realtà in tutto l’arco della loro storia essendo, il club in questione, uno storico club presente nelle competizioni d’Europa. Scioccante notizia dunque non solo per i loro tifosi, ma anche per tutto il calcio mondiale, che vede retrocessa così la squadra in Serie B.

Calcio sotto shock: club retrocesso in Serie B

La notizia che nessun tifoso vorrebbe mai leggere, figurarsi poi se si tratta dello storico club d’Europa. “Retrocesso a titolo cautelativo”, si legge nel lungo comunicato da parte della DNCG.

Una notizia che sciocca letteralmente i tifosi, con il patron del club che aveva pure dichiarato: “la riunione è andata bene”. Questo, quando chiamato a rispondere alle vicende che anticipavano quella che è la sentenza che si conferma questa sera. Contrastante con questo accaduto, l’ottimismo che aveva mostrato John Textor, al margine della riunione con la LFP, che si era consumata nel corso di questa giornata.

Alla fine, invece, la società retrocederà in Serie B. A fine stagione il Lione retrocederà nella Ligue 2, sconvolgendo così tutto il calcio francese e mondiale. Fino a non molto tempo fa, nel periodo pandemico, in Champions League aveva ottenuto un cammino straordinario con Rudi Garcia in panchina, battendo pure il Manchester City che qualche anno dopo si sarebbe laureato campione d’Europa.

Retrocessione in Serie B: la notizia è ufficiale

È circolata in queste ore da L’Equipe la notizia in merito alla retrocessione dell’Olympique Lione in Serie B, nella Ligue 2 della Francia. Hanno fatto sapere, dall’importante quotidiano francese, che niente potrà salvare il Lione se non loro stessi, attraverso il risanamento dei debiti entro la scadenza fissata. E dunque, solo un cambio di proprietà o un rifinanziamento improvviso – difficilissimo da ipotizzare – potrebbe impedire al Lione di retrocedere al termine di questa stagione.

Quando finirà in Serie B? I motivi della retrocessione dello storico club

I motivi che portano alla retrocessione in Serie B e dunque nella Ligue 2, per il Lione, sono tutti legati alla natura finanziaria. Il Lione, infatti, ha un debito di circa 505 milioni di euro. Questo, obbliga la Federazione francese alla drastica sentenza sulla retrocessione in Ligue 2 proprio per la situazione finanziaria. Se non sanerà il debito, il Lione andrà in Serie B. In precedenza, la società francese, era già stata sanzionata e limitata sul mercato, nell’estate del 2023. Niente sembra esser cambiato e, proprio per questo, la Federazione è arrivata alla sanzione durissima.