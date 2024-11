Inter, non solo Acerbi: un altro infortunio, svelati i tempi di recupero

Partita a senso unico contro il Verona che lascia, però, qualche strascico visto che alcuni giocatori dell’Inter andranno rivalutati a seguito di alcuni infortuni.

Non solo Lautaro Martinez, che ha saltato all’ultimo la sfida a causa dell’influenza, anche Acerbi si è dovuto fermare a causa di un problema al flessore. Alla lista degli infortunati si è aggiunto anche un altro calciatore, ecco le ultimsisime riguardo i tempi di recupero.

Infortunati Inter: ecco le ultime sui recuperi di alcuni giocatori

Verona ha portato bene all’Inter che ha archiviato la pratica nel primo tempo, mettendo in discussione l’operato del mister avversario Paolo Zanetti che adesso rischia l’esonero dopo la pesante sconfitta casalinga.

Intanto, arrivano le ultimissime notizie riguardo le condizioni fisiche di alcuni giocatori, che sono usciti acciaccati dalla sfida di campionato contro l’Hellas.

Oltre a Lautaro Martinez, che ha saltato all’ultimo momento la sfida a causa dell’influenza, che lo mette in dubbio anche per la partita di Champions contro il Lipsia, c’è da valutare anche la situazione di Acerbi che ha riportato un altro problema al flessore.

Inoltre, anche Bisseck andrà rivalutato: il difensore tedesco, infatti, negli ultimi minuti della sfida contro il Verona zoppicava vistosamento dopo una scivolata a terra. Ecco le parole di Simone Inzaghi che in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sullo stop di questi calciatori.

Queste le parole di Simone Inzaghi che ha fatto il punto sui recuperi di Lautaro Martinez ed Acerbi.

“Lautaro? Attendiamo l’evolversi della situazione. Ha preso questo virus ed anche ieri non era al meglio della condizione. Ha deciso di partire lo stesso con la squadra, nonostante sapesse di non partire titolare, perché è un ragazzo generoso. Ieri sera però ha iniziato ad avere questi nuovi problemi e stamattina gli è salita la febbre. Adesso dobbiamo valutarlo. Anch’io sono stato male per questo virus ed ho saltato un solo allenamento in tre giorni. Speriamo che i sintomi siano uguali anche per lui anche se non tutti i virus sono uguali”.

“Acerbi? Non so ancora l’entità del problema. Lui ha detto di aver sentito questo dolore al flessore ed è per questo che ho subito chiamato De Vrij per sostituirlo. Spero non sia nulla di grave, deve stare sereno. Non era abituato a questi tipo di infortuni ma ne uscirà più forte di prima, come la volta scorsa. Speriamo solo che impieghi meno tempo e che recuperi con velocità. Con il Napoli è rientrato alla grande, speriamo non sia nulla di grave e torni presto a disposizione”.

Nessuna accenno, invece, riguardo Bisseck che non sembra preoccupare.