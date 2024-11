Infortunio prima di Milan-Juve: rischia il lungo stop

Rischio prima di Milan-Juventus in merito all’infortunio per uno dei principali titolari del Milan di Paulo Fonseca.

Questo, viene raccontato da uno dei principali quotidiani in Italia che svela il potenziale forfait con annessi tempi di recupero eventuali a causa dello stesso infortunio.

Se da una parte c’è la Juventus, completamente tagliata in due dalla stessa situazione infortuni, dall’altra c’è una squadra quasi al completo che rischia però di vedere out uno dei suoi titolarissimi. E a quel punto, il ballottaggio che sarà aperto fino alla fine, vedrebbe una variazione nella formazione titolare che poteva esserci per Milan-Juventus.

Infortunio prima di Milan-Juve: le condizioni

Sul quotidiano Tuttosport vengono anticipate le scelte di Milan-Juve, per quelle che sono le probabili formazioni del big match di quest’oggi, a San Siro, tra le due compagini che vanno a caccia di punti importanti per inseguire potenzialmente Inter e Napoli, prime due della classe.

Scelte, in Milan-Juve, che rischiano di vedere un nome illustre tra le assenze, oltre a quelle che già confermate nei giorni di vigilia come quella di Dusan Vlahovic, che si è fatto male in Nazionale.

Infortunio in Nazionale che, a quanto pare, non è l’unico. C’è un giocatore, fronte Milan, che rischia il lungo stop proprio a causa di quanto gioca in Nazionale e coi rossoneri. Secondo quanto svelato dal quotidiano piemontese, non è al 100% e rischia di non giocare in Milan-Juve, proprio per le condizioni recenti tra campionato e Nazionale con gli USA, avendo giocato nonostante gli affaticamenti.

Milan, rischio lungo stop: rivelazione sulle condizioni

Rischia il lungo stop Christian Pulisic, a causa di quanto viene svelato in mattinata. Rischia di saltare il match tra Milan-Juventus, probabilmente proprio al fine di evitargli gli eventuali tempi lunghi sul suo infortunio.

Quello per Pulisic è nient’altro che un affaticamento, ma a Casa Milan è l’ennesimo. Gioca troppo, lo aveva “denunciato” anche il CT degli USA Pochettino che, prima di quest’ultima sosta, in una delle recenti, lo aveva rispedito a Milano proprio perché voleva evitare uno scenario simile. Scenario che vuole escludere Fonseca considerando che, la gara è importante contro la Juventus, sì, ma la stagione dei rossoneri lo è di più.

Le probabili formazioni di Milan-Juve

E dunque, Christian Pulisic rischia di finire out dalle scelte di oggi per Milan-Juve. In attesa di capire cosa succederà in giornata, con annessi tempi di recupero poi in caso di mancata convocazione o comunque mancato utilizzo nella formazione dei titolari di Fonseca, ecco le scelte nelle probabili formazioni di Milan-Juve, con Pulisic eventualmente escluso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore Paulo Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Weah.