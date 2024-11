Allarme Juventus, esami Vlahovic: quante partite salta

Grande ansia per quello che è stato l’infortunio muscolare di Vlahovic che complica le cose in casa Juventus e fa scattare l’allarme in attacco.

Adesso le cose si complica e anche tanto, perché quello che è accaduto nelle ultime ore a Dusan Vlahovic mette in forte agitazione la stessa Juventus che ha perso il proprio attaccante di riferimento e l’unica vera punta pura della rosa di Thiago Motta.

Perché in casa Juve in questo momento ci sono Milik fuori da inizio stagione per un lungo infortunio e anche Nico Gonzalez che può ricoprire quel ruolo ma che è out da diverso tempo e quindi resta scoperta quella posizione dopo che anche Vlahovic si è infortunato in Nazionale.

Un problema veramente serio per la Juventus che ora aspetterà l’esito ufficiale degli esami in queste ore al J Medical per capire quelli che saranno i tempi di recupero di Vlahovic dopo l’infortunio con la Serbia nell’ultima partita.

Juventus, infortunio Vlahovic: i tempi di recupero

E’ una situazione davvero complicata questa alla Juve e per questo motivo che la società sta già lavorando per intervenire nel mercato di gennaio e prendere un nuovo attaccante che possa alternarsi con Vlahovic che oltre all’infortunio non è che stia soddisfacendo Thiago Motta e il club per continue prestazioni non brillantissime.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che sta accadendo e quelli che saranno i tempi di recupero di Vlahovic per l’infortunio. Proprio in queste ore ci sarà l’ufficialità con l’esito degli esami per quello che è stato un problema muscolare accusato in Nazionale nei minuti finali della sfida tra Serbia-Danimarca.

Vlahovic si è infortunato e si è accasciato a terra quando un problema muscolare l’ha condizionato fortemente e adesso si cerca di capire quello che può essere il problema più serio, quante partite salta Vlahovic?

In questo momento non arrivano segnali positivi per la prossima partita di Serie A di questo fine settimana, il big match contro il Milan. Quasi sicuramente Vlahovic salterà Milan-Juve per infortunio e non solo.

Se dovesse essere confermato l’infortunio di Vlahovic rischia di saltare diverse partite e stare fermo nelle ultime settimane del 2024 dove ci sarà un calendario pieno di impegni decisivi.

Si aspetta l’ufficialità comunicata dal club da un momento all’altro oggi sulle condizioni di Vlahovic e i tempi di recupero, sarà al J Medical per chiarire subito la situazione.