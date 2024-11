De Jong in Serie A a gennaio: pronto lo scambio

Il calciomercato di gennaio può portare Frenkie de Jong in Serie A: il Barcellona lo ha messo in vendita e ora diventa un’occasione.

Il centrocampista olandese è sicuramente uno dei calciatori più forti passati per il Barcellona: ha dimostrato nel tempo di avere delle qualità impressionanti e in poco tempo in blaugrana è diventato uno dei perni fondamentali per la rinascita dopo l’addio di Messi e di tutti i top player passati dal Camp Nou negli ultimi tempi.

Nell’ultimo periodo, però, Frenkie de Jong è stato molto sfortunato con infortuni di vario genere che ne hanno rallentato enormemente l’utilizzo e soprattutto non gli hanno permesso di entrare al meglio nel calcio di Hansi Flick.

Calciomercato: occasione de Jong in Serie A

Frenkie de Jong al Barcellona non trova spazio e non riesce più a inserirsi nei meccanismi di Hanski Flick. Il calciatore olandese ha perso gli ultimi Europei a causa di un infortunio molto serio alla caviglia che non gli ha permesso di essere presente e ora vuole tornare al top della forma.

Con il nuovo Barcellona che sta iniziando a costruirsi, per de Jong si fa sempre più difficile e in questo momento le porte dell’addio sono aperte.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio potrebbe aprirsi la clamorosa pista che porterebbe Frenkie de Jong in Serie A.

Frenkie de Jong in Serie A: c’è la Juventus

La Juventus annusa la super occasione di mercato che potrebbe aprirsi con Frenkie de Jong. È nel pieno della sua carriera ma ha bisogno di tornare a giocare a livelli importanti e soprattutto con costanza. Nell’ultimo periodo non ha giocato molto e ora, secondo fichajes.net, il Barcellona ha deciso di metterlo in vendita.

Cristiano Giuntoli sta pensando a un modo per riuscire a portare de Jong alla Juventus. Sarebbe un colpo eccezionale per i bianconeri che aumenterebbero a dismisura la qualità in mezzo al campo e darebbero a Thiago Motta un metronomo eccezionale, capace di colpi straordinari.

Il Barcellona vorrebbe almeno 50 milioni per cedere de Jong ma il suo contratto in scadenza nel 2026 e il pochissimo utilizzo in questa stagione possono ancora abbassare le pretese economiche dei blaugrana.

Scambio tra “scontenti”: Douglas Luiz per de Jong

La Juventus può pensare al clamoroso scambio Douglas Luiz per Frenkie de Jong. Il calciatore brasiliano non si è mai calato negli schemi di Thiago Motta e non ha portato nessun beneficio al gioco bianconero, tanto da essere preso in considerazione poche volte da titolare.

Douglas Luiz per Frenkie de Jong sarebbe uno scambio quasi alla pari dal punto di vista economico ma non lo sarebbe da quello tecnico: la Juventus aggiungerebbe qualità infinita in mezzo al campo e al Barcellona andrebbe un calciatore sì importante ma che in Serie A ha fatto estrema fatica.