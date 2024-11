Calciomercato, colpo Man a gennaio: incontro segreto con una big

Dennis Man è uno dei nomi che più di tutti hanno riscosso successo in questi primi mesi di Serie A: cambia il suo futuro a gennaio?

L’attaccante rumeno del Parma si sta destreggiando sempre meglio con prestazioni di altissimo livello che stanno contribuendo al buon rendimento generale di tutto il club allenato da Fabio Pecchia che ha l’obiettivo di salvarsi il prima possibile e di mettere in mostra il suo gioco moderno con calciatori di alto livello.

Dennis Man è sicuramente uno dei calciatori più forti del Parma e il suo profilo è diventato di interesse comune: già in estate avrebbe potuto lasciare l’Emilia Romagna ma ora si inizia a parlare di lui con la maglia di una big di Serie A già per gennaio.

Futuro Man, cambia la scena sul calciomercato: le ultime

Il futuro di Dennis Man è tutto da scrivere ma sembra destinato a un grande club. Il calciatore rumeno non è più un giovanissimo talento e non ha troppo tempo per fare il salto di qualità definitivo, visto che è un classe ‘98 e deve scegliere, nel breve, come migliorare la sua carriera.

Il nome di Man è stato già al centro di grandi discussioni di mercato nella scorsa estate quando si sono avvicendate le voci sulle big di Serie A ma poi nessuna ha fatto il passo per acquistarlo.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora Dennis Man è tornato a essere un nome centrale per i top club.

L’agente di Man sbotta: la verità sul futuro

Dennis Man è un obiettivo del Bayern Monaco. Almeno secondo le ultime voci di mercato che vorrebbero addirittura un accordo imminente tra i campioni bavaresi e il Parma per il trasferimento del fantasista rumeno.

L’agente di Man, Ioan Becali, si è scagliato pesantemente contro le voci di mercato che vorrebbero questo imminente accordo. “È una vergogna che si prendano gioco dei soldi della proprietà”, ha detto a Fanatik.com, aggiungendo che “il Parma non accetterà nessuna offerta, finché non sarà salvo al 100%”.

Niente da fare per Man al Bayern Monaco nel mercato di gennaio, dunque. E poi in estate si vedrà, quando la situazione del Parma sarà molto più chiara e già determinata per parlare di un futuro diverso e forse migliore.

Man piace anche alle big di Serie A

Non c’è solo il Bayern Monaco sulle tracce di Dennis Man. E anche se a gennaio non si muoverà, i top club italiani inizieranno a chiacchierare sia con il Parma che con il suo agente per provare ad anticipare la concorrenza ed evitare aste troppo dispendiose.

Inter, Milan e Napoli seguono Man da tempo e alla fine della stagione possono pensare seriamente di acquistare il classe ‘98 per rinforzare il proprio reparto offensivo.