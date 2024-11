Calciomercato, annuncio di Man: ha scelto una big di Serie A

Dennis Man è uno dei calciatori dal futuro più brillante per la Serie A: il Parma se lo gode ma a fine stagione andrà in una big.

Il calciatore rumeno di proprietà del Parma sta dimostrando di essere all’altezza di grandi palcoscenici e dopo la stagione da protagonista assoluto in Serie B, ora anche in Serie A sta iniziando a mostrare le sue enormi qualità che hanno attirato l’interesse di tante big del nostro campionato e non solo. Dennis Man è ancora molto giovane e può spiccare il volo al termine della stagione: per il momento è attenzionato dalle big che stanno già provando ad anticipare la concorrenza.

Il futuro di Dennis Man è ancora tutto da scrivere ma ci sono situazioni che stanno iniziando a muoversi in maniera piuttosto concreta.

Calciomercato, a fine stagione cambia il futuro di Man

Il Parma si gode il talento di Man che, però, arrivato a 26 anni ha intenzione di fare un passo importante per la carriera. Le sue qualità sono apprezzate da molti ma dopo 4 anni al Parma è probabilmente arrivato il tempo dei saluti.

Le giocate di Man con il Parma di Fabio Pecchia non stanno passando inosservate e, anzi, hanno già attirato l’attenzione di molti allenatori e dirigenti delle big che hanno preso seriamente in considerazione il suo profilo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Dennis Man è già nel mirino delle big del nostro campionato e al termine della stagione può finalmente spiccare il volo.

Annuncio di Man sul futuro: va nella big di Serie A

Dennis Man è pronto al definitivo salto di qualità. Per questa stagione vuole aiutare concretamente il Parma nel discorso salvezza e poi penserà al suo futuro, provando a scegliere una squadra che faccia effettivamente al suo caso.

In un’intervista rilasciata in Romania con i social della nazionale rumena con la quale è impegnato in questo periodo di sosta, Dennis Man ha risposto anche a una domanda relativa al suo futuro.

Man è nel mirino di Inter e Milan ma “non posso rispondere su dove mi vedrei meglio”, ha risposto ridendo il talento del Parma che poi ha chiuso con un bel “vedremo” sulla possibilità di accendere il derby di Milano sul calciomercato estivo.

Quanto costa Man: Inter e Milan avvisate

Inter e Milan vogliono Dennis Man. Già la scorsa estate ci sono stati interessamenti concreti da parte delle due squadre di Milano che, però, non hanno mai deciso di affondare realmente il colpo.

Man ha un contratto fino al 2027 con il Parma che è ovviamente aperto alla sua cessione per permettergli di fare un balzo importante in carriera ma chiede non meno di 20 milioni per cederlo alle big.