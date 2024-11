Rottura Theo-Milan, incontro finito male: c’è già un nuovo club

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è tutt’altro che certo: ora per il calciatore si spalancano le porte dell’addio in estate.

Il capitano attuale del Milan è uno dei migliori della rosa ma non riesce a esprimersi come ha fatto fino a qualche tempo fa. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti ma in questa stagione non è riuscito quasi mai a incidere come tutti si sarebbero aspettati da lui. Ora anche Theo Hernandez è in rotta di collisione con Paulo Fonseca e con il Milan e anche per lui potrebbero esserci scenari estremamente difficili da gestire.

Per le prossime partite è possibile che Theo Hernandez finisca in panchina come successo con Rafael Leao nelle ultime settimane.

Milan, rottura totale con Theo Hernandez: le ultime

Le prestazioni di Theo Hernandez sono sottotono già da qualche settimana e non è mai riuscito a dare il meglio di sé in questa stagione. Sta andando sempre meno bene e ora è anche lui considerato colpevole della stagione poco felice dei rossoneri e dopo il pareggio contro il Cagliari i tifosi si sono scagliati anche contro di lui.

Paulo Fonseca ha criticato aspramente Theo Hernandez, sottolineando con forza che non è contento delle sue gare e che ha bisogno di lavorare ancora di più per fare meglio di quanto fatto fino ad ora.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è stato un incontro tra Theo Hernandez e il Milan ma è finito malissimo: il suo addio sembra ormai certo.

Rinnovo Theo Hernandez: ha chiesto il doppio dell’ingaggio

Theo Hernandez può lasciare definitivamente il Milan. Il difensore francese è un’icona per il Milan attuale, tanto che è anche il capitano della squadra ma le sue prestazini sono tutt’altro che positive. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle scorse ore c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente di Theo Hernandez ma non è andata come voleva il calciatore.

Theo Hernandez ha chiesto un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale che è di circa 4 milioni di euro a stagione. Ma uno stipendio da 8 milioni non è possibile da pensare nemmeno per la dirigenza rossonera che vuole anche avvicinarsi a quelle cifre ma fermarsi al massimo a 5.5-6 milioni di euro.

Il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è molto complicato e la situazione complicata con Paulo Fonseca non migliora la situazione.

Cessione Theo Hernandez: il Milan fa il prezzo

Theo Hernandez ha detto, ribadito e confermato più volte il suo amore per il Milan ma alcune volte per tenere intatto l’amore tra le parti è importante separarsi per continuare a vivere esperienze importanti senza rovinare tutto quello che è stato fino a questo momento.

Il Milan ha già fatto il prezzo di Theo Hernandez: servono 70 milioni per la sua cessione e ci sarebbero già i club di Premier League pronti a sborsare cifre così importanti.