Calabria è il colpo in Serie A: la destinazione

Il calciomercato del Milan vede in uscita Calabria, con destinazione in Serie A.

Il capitano del Milan si sfilerà la fascia al braccio, secondo quanto informano da uno dei principali quotidiani italiani, vivendo una nuova esperienza in Serie A.

Giocando per una rivale, lasciando così un “pezzo” della sua intera vita calcistica e personale, considerando che da quando ha cominciato a giocare a calcio da giovanissimo, non ha mai lasciato il Milan, nella cavalcata dalle giovanili fino allo Scudetto vinto con i rossoneri. Neppure una breve esperienza in prestito, Calabria è sempre rimasto fedele al Milan. Una fedeltà che va ad interrompersi, considerando la rivalità del club che lo prenderà, magari già a gennaio.

Calciomercato: colpo Calabria, addio al Milan nell’immediato

Nell’immediato, Davide Calabria, potrebbe salutare il Milan. Il rinnovo che non arriva e la scadenza fissata al 30 giugno 2024 spinge il club a decidere di cederlo già a gennaio, per evitare di perderlo appunto a costo zero.

Nelle ipotesi in Serie A ce ne sono due diverse, ma una in particolare potrebbe spingerlo a vivere già una partita da “rivale”, nel trasferimento che a sorpresa potrebbe portare Calabria a seguire uno dei suoi ex compagni di squadra e amico di una vita intera, se si pensa a quello che fu il trasferimento dal Milan alla Juve, anche se non per via diretta.

Perché, passando prima dal Sassuolo, alla Juve gioca già Manuel Locatelli e adesso, con Davide Calabria, si potrebbe formare quella coppia di amici che si viveva nei primi momenti della carriera proprio tra i due. Davide Calabria è infatti il possibile colpo della Juventus.

Calabria ancora in Serie A: la destinazione in Champions League

Per un club di Champions League, salutando il Milan. Recuperato dal suo infortunio, Davide Calabria praticamente non ha quasi mai trovato il campo, con Emerson Royal scelto tra le formazioni di Fonseca. Stando a quanto svela Il Corriere dello Sport, sarebbe finita l’avventura di Calabria al Milan, con l’ipotesi di vederlo ancora in Serie A.

Sulle sue tracce, a volerne approfittare, sembra esserci finita la Juventus. Col bisogno urgente di prendere un nuovo terzino, Davide Calabria è l’idea low cost della Juventus che, per 5-10 milioni, potrebbe portarsi a casa subito il terzino del Milan, al contrario di quanto si ipotizzava con l’operazione a zero a luglio.

Ultime su Calabria: ipotesi a gennaio, ma c’è un’altra concorrente

Oltre a quello della Juventus, su Davide Calabria, potrebbe accendersi a sorpresa anche l’interesse del Napoli. Per il terzino del Milan sarebbe soluzione solo a costo zero e direttamente in estate, qualora il Napoli si inserisse nell’affare. Per Calabria sarebbe doppia ipotesi poi di vedersi nella difesa a tre che sarà di Conte, facendo scivolare Di Lorenzo esterno a cinque tra difesa e centrocampo, dando la doppia copertura che tanto piace al tecnico salentino.