Milan: Calabria ai saluti, il sostituto è già stato bloccato

Futuro lontano dal Milan per Davide Calabria che ha ricevuto già 2 offerte da parte di club europei Intanto, i rossoneri hanno già pronta l’alternativa: ecco tutti i dettagli.

Cambia la strategia del Milan in vista del futuro con Emerson Royal che è sempre più al centro del progetto dei rossoneri. Il giocatore, infatti, arrivato in estate dal Tottenham, nonostante il periodo complicato, gode della fiducia dell’area tecnica.

Ecco perchè Calabria è vicino all’addio con il calciatore che sta valutando attentamente il suo destino in vista delle prossime sessioni di mercato.

Da titolare a riserva, la parentesi di Calabria al Milan rischia di concludersi nel peggiore dei modi. Apppena 222 minuti per il capitano dei rossoneri che è ormai ai margini del progetto tecnico di Fonseca.

Dopo aver raccolto l’eredità di Alessio Romagnoli, il terzino è diventato un punto di riferimento per la rosa del Milan. Il cambio in panchina, l’arrivo di Fonseca, l’acquisto di Emerson Royal, hanno stravolto tutto ed il legame fra i rossoneri ed il giocatore non è più indissolubile.

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, il giocatore si sta guardando intorno anche perché non ci sono spiragli per il rinnovo. Intanto, la società ha già messo nel mirino un altro terzino che è pronto a firmare a fine stagione.

Via dal Milan: quale futuro per Calabria?

Gennaio sarà il mese della verità per Davide Calabria: senza rinnovo con il Milan può iniziare a firmare un pre accordo in vista della prossima estate.

Ad oggi non ci sono aggiornamenti riguardo la firma del prolungamento, con il giocatore che è sempre più vicino all’addio. Sullo sfondo, per il giocatore restano vive alcune destinazione che portano il ragazzo lontano dall’Italia

Come riportato da calciomercato.com, su Calabria è vivo l’interesse di Galatasaray e Marsiglia così come altre squadre di Premier che per il momento sono top secret.

Zappa al Milan per Calabria: firma a parametro zero

Gli occhi dei dirigenti del Milan sono finiti sul laterale destro Gabriele Zappa, che ha segnato proprio una doppietta ai rossoneri nell’ultima sfida di campionato.

Il giocatore, che all’occorrenza può giocare anche come centrale difensivo, è l’alternativa a Calabria che è sempre più vicino all’addio. Inoltre, c’è anche il prodotto del vivaio rossonero, Alejandro Jimenez, che è in procinto di essere promosso in pianta stabile in Prima Squadra.