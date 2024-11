Calciomercato Milan: colpo a zero, lo prendono dal Cagliari

Incredibile notizie di mercato relativa al possibile approdo in rossonero del calciatore, che sta impressionando nella sua esperienza al Cagliari.

Affare low costa da parte del Milan che guarda in casa Cagliari per rinforzare la rosa della prossima stagione. Il club, infatti, ha messo nel mirino il calciatore che anche nell’ultima partita di campionato, proprio contro la squadra di Fonseca, ha fatto delle cose davvero buone tanto da catturare l’attenzione di Moncada che lo sta valutando in vista della prossima stagione.

Il Milan è attento a questi tipi di giocatori, che possono essere utili nel corso della stagione.

L’obiettivo della dirigenza è quella di allungare l’organico in alcuni reparti. Con le prestazioni altalenanti di Emerson Royal e le condizioni fisiche precarie di Davide Calabria, il club si è messo alla ricerca di un altro esterno che all’occorrenza può giocare anche come difensore centrale.

Calciomercato Milan: arriva la svolta per il giocatore del Cagliari

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, la società ha messo nel mirino il difensore del Cagliari che proprio contro il Milan ha disputato una delle sue più belle prestazioni.

Secondo quanto riportato da tmw, infatti, l’agente Giuseppe Riso ha avuto un vertice con i dirigenti sardi per discutere proprio del rinnovo del calciatore. Senza prolungamento, potrebbero aprirsi le porte del Milan che è pronto a prendere a parametro zero Gabriele Zappa.

Il calciatore è entrato nel mirino dei rossoneri, pronti a sfruttare dell’occasione per prendere gratis il calciatore che può fare bene anche in un contesto diverso come quello rossonero.

Un’ottima alternariva ai titolari anche perché c’è un altro caso da valutare nel Milan ed è quello di Davide Calabria, che in estate potrebbe salutare.

Calciomercato Milan: c’è un nuovo difensore nel mirino

La doppietta di sabato contro il Milan può essere la svolta per la carriera di Gabriele Zappa che dopo quattro anni a Cagliari può salutare e tentare il grande salto.

Nelle ultime settimane, infatti, si sono accesi i rifettori attorno al futuro del calciatore. Pare che il Milan sia interessato al terzino che potrebbe lasciare la Sardegna a parametro zero la prossim estate.

Non c’è una trattativa vera e propria ma un timido sondaggio da parte di alcuni dirigenti con il procuratore Giuseppe Riso, che dovrà risolvere la situazione con i sardi che per il momento non hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo di Zappa. In caso di fumata nera, il calciatore è pronto a salutare la prossima estate a parametro zero ed accordarsi con il nuovo club già nel corso della prossima finestra di mercato di gennaio 2025.