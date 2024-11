Atalanta: nuovo acquisto dal Psg, lo prendono grazie allo scambio

Arrivato per 40 milioni dal Psg, il giocatore è già pronto a salutare la Francia per l’Italia: c’è l’Atalanta sulle sue tracce, i bergamaschi sono pronti a chiudere uno scambio. Ecco tutti i dettagli.

Valutazioni in corso da parte della società che sta monitorando con attenzione la situazione del calciatore in vista della prossima finestra di mercato, che dovrà consentire all’Atalanta di rinforzare la rosa.

I dirigenti, infatti, sono alla ricerca dei profili migliori da mettere a disposizione di Gasperini che ha chiesto alla sua società rinforzi in difesa. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dal Psg grazie ad uno scambio.

Ci sono delle novità di mercato sul futuro dell’Atalanta che, ancora una volta, si sta rivelando come una delle sorprese della Serie A.

Nonostante i tanti movimenti estivi, che hanno portato alla partenza di un big come Koopmeiners, alla fine la squadra in questo momento non sta soffrendo l’assenza dell’olandese e neanche degli infortunati come Scamacca e Scalvini.

Gasperini ha trovato la quadra anche grazie al lavoro dell’area tecnica che ha portato a Bergamo giocatori di assoluto livello e qualità come Retegui.

Calciomercato Atalanta: ultimissime sul prossimo colpo

In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Lookman, che è entrato nella lista della spesa del Real Madrid, l’Atalanta lavora per rinforzare la difesa che in questo momento è in difficoltà a causa dell’assenza di Scalvini che sta lavorando per rientrare il prima possibile in campo.

Intanto, arrivano delle nuove indiscrezioni di mercato che riguardano la squadra bergamasca che ha iniziato in maniera positiva la stagione e si trova, attualmente, nelle zone alte della classifica.

Un percorso virtuoso, da parte della Dea, che non intende mollare la presa. Anzi. A gennaio, la società interverrà sul mercato per aiutare Gasperini che vuole migliorare soprattutto in difesa.

Futuro incrociato per Willian Pacho e Isak Hien. Entrambi i calciatori, infatti, potrebbe cambiare magli già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Potrebbero essere i protagonisti a sorpresa di uno scambi che vede protagonista Psg e Atalanta.

Calciomercato Atalanta: richieste importanti per Hien

Il difensore centrale svedese è una delle sorprese più belle dell’Atalanta. La crescita del calciatore è fuori discussione e società di primissima fascia, come Inter, Psg e Real Madrid, hanno messo gli occhi sull’ex Hellas Verona che potrebbe salutare a gennaio.

In particolar modo, secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna, al vaglio della dirigenza c’è l’ipotesi di scambio con il Psg che prevede l’arrivo all’Atalanta di Willian Pacho. Da capire le reali intenzioni del difesnore ecuadoriano, arrivato a Parigi l’estate scorsa per ben 40 milioni di euro e che interessa anche ad altre società. A riportare la notizia è il portale fichajes.net che sottolinea come per il Psg Hien sia una delle primissime scelte per il prossimo mercato.