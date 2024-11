Calciomercato: colpo da 70 mln, Lookman spiazza tutti

Lookman lascia l’Atalanta? Nuove indiscrezioni di mercato sul futuro dell’attaccante che è finito nel mirino di una big in vista della prossima stagione.

Un brillante inizio di campionato per Lookman che ha già realizzato 10 bonus, fra gol e assist, in nove partite. Il nigeriano, ancora una volta, ha catturato l’attenzione di diverse squadre che vogliono tentare l’assalto al nigeriano che già la scorsa estate è stato vicino all’addo dall’Atalanta.

Ecco le ultimissime riguardo il nuovo club che si è inserito nella corsa per prendere l’attaccante che ha tutto per fare bene anche nei migliori campionati europei.

Importanti novità sul futuro del calciatore che sta vivendo un ottimo momento di forma con la maglia dell’Atalanta.

Ancora una volta, sta dimostrato di poter fare la differenza in un campionato come quello italiano che molto presto potrebbe assistere all’addio del calciatore che è nel mirino di una big del calcio europeo.

Per l’Atalanta sarà difficile tenere il giocatore che è finito nel mirino di una grande: a riportare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net che ha dedicato un focus in merito alla trattativa di mercato che potrebbe portare via il giocatore.

Calciomercato: arriva l’annuncio sul prossimo club di Lookman

Il Real Madrid sta valutando la possibilità di prendere, nel prossimo mercato estivo del 2025, l’esterno nigeriano Ademola Lookman. Vista la necessità di rinorzare il proprio attacco e rimanere competitivo in tutte le competizioni, i blancos hanno individuato nel giocatore dell’Atalanta il profilo ideale per completare l’attacco del futuro allenatore del Real che sarà Xabi Alonso.

L’uomo che ha tolto la possibilità al tecnico spagnolo di alzare al cielo il trofeo dell’Europa League, può essere a sorpresa il primo grande colpo di Florentino Perez che è pronto a mettere sul piatto 70 milioni di euro per convincere l’Atalanta a cedere al Real Madrid Lookman.

Un acquisto ad effetto da parte del patron dei Blancos, che può inserire nell’affare anche una serie di contropartite gradite a Gasperini che ormai è abituato a perdere i suoi migliori talenti.

Lookman saluta l’Atalanta per andare al Real Madrid?

Oltre all’interesse del Real Madrid, anche club come Manchester United e PSG stanno valutando la possibilità di prendere Lookman che ha conquistato in tanti grazie alle sue brillanti prestazioni con la maglia dell’Atalanta.

Il futuro del calciatore resta in bilico con la Dea che è pronta a valuare la cessione del nigeriano in vista della prossima stagione. Come successo con Koopmeiners, la società non intende tappare le ali a quei giocatori che in questi anni hanno scritto pagine importanti della storia recente del club

Servirà solo l’offerta giusta per favorire la cessione di Lookman che, a sorpresa, è entratato nella lista mercato del Real Madrid.