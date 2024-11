Arteta l’ha convinto: lascia il Milan e firma con l’Arsenal a gennaio

Le avance di Mikel Arteta avrebbero portato il calciatore rossonero a valutare seriamente il suo futuro (prossimo) al Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti nel prossimo calciomercato invernale potrebbero salutarsi considerata l’insistenza dell’Arsenal, che dal canto suo sarebbe pronto a riempire di oro non solo il calciatore, ma anche lo stesso Diavolo con un’offerta importante.

Da capire, però, quale potrebbe e dovrebbe essere la posizione del club di via Aldo Rossi, che proprio 48 ore fa ha parlato dell’importanza del calciatore nel progetto tecnico rossonero, che lo vede come uno dei pilastri non solo del presente, ma anche del futuro.

Lascia il Milan per l’Arsenal: si fa a gennaio

Nel prossimo calciomercato invernale il Milan potrebbe dire addio ad uno dei pilastri della formazione titolare di Paulo Fonseca. Al momento è piuttosto prematuro fare ogni tipo di previsione, ma l’impressione è che da qui a qualche settimana potranno arrivare novità importanti come in merito, anche perché dall’Inghilterra si starebbe insistendo tanto su questo discorso.

Dal canto suo il Milan vorrebbe evitare di privarsi di un giocatore del genere a stagione in corso, ma difronte ad un’offerta importante il Diavolo potrebbe seriamente pensare di lasciarlo andare, anche perché a guadagnarne, in primis, sarebbe proprio il ragazzo, visto che andrebbe a percepire uno stipendio molto più alto rispetto a quello comunque importante che ha in Italia. In tutto questo, comunque, non è stata (ancora) presa in considerazione la volontà del rossonero, che potrebbe anche sorprendere tutti decidendo di restare per completare un processo di crescita che lo starebbe consacrando al calcio internazionale.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, Tijjani Reijnders è il grande desiderio di Mikel Arteta per il suo Arsenal, giocatore che per caratteristiche e qualità potrebbe essere il partner perfetto in mediana di Declan Rice.

L’Arsenal spinge forte, ma il Milan fa muro

L’Arsenal vuole Rijjani Reijnders nel prossimo calciomercato invernale. L’olandese è il grande desiderio di Mikel Arteta, che sarebbe alla ricerca di un giocatore da affiancare a Rice, l’unico vero inamovibile della mediana dei Gunners.

Volerlo, spesso, non significa permetterselo, anche perché ci sarebbero diversi fattori importanti da prendere, come la volontà del giocatore del club detentore del cartellino, in questo caso il Milan. Ricollegandosi anche alle parole di Geoffrey Moncada, Tijjani Reijnders rientra negli incedibili della formazione rossonera, motivo per il quale è difficile pensare che il club lo possa lasciare andare via a gennaio, soprattutto con le tanto discusse trattative per il rinnovo in atto. Staremo a vedere.