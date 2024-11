Milan, saltano i rinnovi: l’annuncio del club

In casa Milan c’è grande tensione da un po’ di tempo per quella che è la situazione legata ad alcuni calciatori e i rinnovi di contratto dei big della rosa del club rossonero.

Sono diversi i giocatori che possono andare via dal Milan senza il rinnovo di contratto perché le scadenze si avvicinano per alcuni di loro e per questo motivo che ora bisognerà arrivare a delle decisioni definitive che possono seriamente cambiare il futuro del club rossonero e dei calciatori stessi.

In questo momento c’è ansia per quello che può essere il futuro di grandi giocatori che in questo momento si ritrovano nei prossimi ani con un contratto in scadenza nel Milan come Theo Hernandez, Reijnders e Maignan.

La stagione del Milan è davvero particolare perché dal cambio allenatore e con l’arrivo di Fonseca ci sono stati dei problemi inizialmente che ora il club spera siano risolti, ma c’è tanto lavoro da fare per recuperare sul campo e anche fuori come sta cercando di fare la società. Perché i rinnovi per il Milan sono la cosa più delicata da dover affrontare.

Rinnovi Milan: la situazione per tre calciatori

Il Milan tratta i rinnovi di contratto di Reijnders, Theo Hernandez e Maignan e ora non si nasconde più. Perché il club dovrà trovare una soluzione o è chiaro che si può arrivare ad un grande addio per alcuni giocatori.

A parlare in queste ore facendo un punto sulla situazione rinnovi del Milan è stato Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, che è intervenuto ai microfoni di Milannews.it per cercare di chiarire quello che può accadere per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, Maignan e Reijnders.

Proprio Moncada ha dichiarato che in casa Milan c’è una situazione rinnovi difficile e particolare perché il club rossonero si è esposto e sta trattando i nuovi contratti con i giocatori Reijnders, Theo Hernandez e Maignan.

I tre calciatori stanno discutendo con i loro agenti e lo stesso club rossonero e c’è la voglia di riuscire a trovare la giusta intesa perché il Milan vuole rinnovare i contratti di Reijnders, Theo Hernandez e Maignan per farli restare ancora tanti anni in rossonero.

Moncada ha detto che i tre giocatori sono contenti al Milan e per questo motivo c’è la possibilità più concreta di vederli ancora in rossonero.