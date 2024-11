Allarme Nuno Tavares, si allungano i tempi di recupero: Lazio in ansia

Nuno Tavares crea ansia e preoccupazione alla Lazio: l’infortunio dell’esterno portoghese rischia di essere più lungo del previsto.

Il terzino sinistro della Lazio si è dimostrato essere uno dei calciatori più determinanti del campionato e ora il suo stop rischia di mettere a serio rischio i risultati positivi dei biancocelesti. Ha collezionato 8 assist fino a questo momento e quindi è stato decisivo praticamente in tutte le partite: con lui in campo si parte quasi sempre 1-0.

La notizia dell’infortunio di Nuno Tavares ha lanciato un allarme preoccupante per la Lazio che ora deve fare a meno di lui per molto tempo e deve trovare le giuste alternative per sostituirlo.

Lazio, allarme Nuno Tavares: le reali condizioni

La Lazio ha perso Nuno Tavares per infortunio e ora rischia di perderlo per molto tempo. Il terzino portoghese si è infortunato durante l’ultima sosta per le nazionali: era stato convocato di nuovo da Roberto Martinez ma durante un allenamento ha sentito un forte dolore muscolare che lo ha portato a doversi fermare.

Dopo un avvio di stagione complicato con un infortunio muscolare nei primi minuti della sua amichevole d’esordio in biancoceleste si è dovuto fermare di nuovo per un guaio simile. È proprio questo il suo punto debole da sempre ma ora che sembrava aver trovato continuità con la Lazio la situazione rischia di protrarsi per lungo tempo.

Secondo le ultime notizie relative all’infortuio di Tavares, la lesione muscolare di basso grado potrebbe essere più complessa del previsto.

Infortunio Nuno Tavares: i tempi di recupero

La Lazio perdendo Nuno Tavares ha perso uno dei migliori calciatori della rosa di Baroni. Otto assist in Serie A in nove presenze sono un bottino clamoroso per i biancocelesti che ora non vedono l’ora di riaverlo al 100%.

I tempi di recupero di Nuno Tavares rischiano di allungarsi. La Lazio non intende correre il minimo rischio per il recupero dell’esterno portoghese e preferisce aspettare un po’ di tempo in più piuttosto che rischiare di forzare i tempi e provocare pesantissime ricadute che comprometterebbero il futuro.

Si era parlato di tempi di recupero di massimo due settimane per Nuno Tavares, con la partita contro il Parma nel mirino come data possibile del ritorno in campo ma così non sarà.

Quando torna Nuno Tavares: la data del rientro

Quando torna Nuno Tavares? La risposta è presto detta. Se non sarà contro il Parma, come pare, il ritorno in campo è previsto per l’8 dicembre, nella partita di campionato contro il Napoli. Il portoghese è determinante e Baroni potrebbe forzare la mano anche per la partita di Coppa Italia di giovedì 5 dicembre contro gli azzurri ma preferisce tenerselo a riposo per il campionato.

Si allungano di una settimana i tempi di recupero di Tavares, dunque, ma con la consapevolezza di riaverlo a disposizione al 100% nella sfida contro il Napoli di Conte.