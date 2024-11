Lazio, tegola per Baroni: out un altro attaccante

Non arrivano buone notizie per la Lazio di Marco Baroni che sta preparando la prossima sfida importante di domenica contro il Bologna e perde un altro attaccante.

La Lazio è una delle sorprese del campionato. Perché in questo inizio di stagione ci sono stati tanti problemi che hanno portato a pensare che le cose non sarebbero andate bene per il club biancoceleste. Eppure, qualcosa è cambiato ora. I tifosi contestavano il mercato e la scelta del club sul nuovo allenatore.

Invece, proprio Baroni con i nuovi arrivi della Lazio sta trascinando la squadra che oggi si ritrova al secondo posto in classifica e a suon di vittorie e grandi prestazioni non ha più intenzione di fermarsi.

Adesso però bisogna affrontare i problemi che arrivano perché in questa pausa Nazionali che diversi giocatori di riferimento sono finiti ko e ora mister Baroni dovrà capire come risolvere questa situazione spinosa. Sono ancora altri i giocatori infortunati nella Lazio che salteranno le prossime partite importanti tra campionato ed Europa League.

Infortuni Lazio, un attaccante va ko

Le prossime ore saranno decisive per capire chi è che recupererà e chi no per la prossima partita della Lazio che nel prossimo turno di Serie A si ritroverà di fronte il Bologna di Vincenzo Italiano che sta facendo una buona stagione e vuole continuare a stupire.

Al momento le certezze per nulla positive per Baroni sono quelle che portano ai nomi di Dia e Tavares che per motivi differenti sono in forte dubbio e rischiano di saltare Lazio-Bologna. Ma i due punti di riferimento non sono gli unici a rischiare di essere assenti nella prossima partita di campionato.

Infatti, mister Baroni può perdere anche Pedro per Lazio-Bologna. Un altro attaccante che si è dimostrato avere un passo in più ed essere decisivo in tante partite in questo inizio di stagione.

Arrivano aggiornamenti su quelle che sono le condizioni di Pedro che rischia di saltare la prossima partita della Lazio contro il Bologna. L’esperto attaccante spagnolo ha accusato un forte attacco gastrointestinale e ora è a serio rischio la sua presenza per la prossima gara.

Nelle prossime ore saranno valutate più nel dettagli le condizioni di Pedro, Dia e Tavares per la partita che si giocherà allo stadio Olimpico. Baroni spera di recuperare i suoi giocatori che in questo inizio di stagione hanno trascinato la sua Lazio.