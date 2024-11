Calciomercato, nuovo centrocampista Juve: arriva dal Chelsea

Nella lista mercato della Juventus, per gennaio 2025, è finito un altro giocatore del Chelsea. Ecco le ultimissime riguardo al nuovo obiettivo per il centrocampo dei bianconeri.

Chi sale e chi scende per il mercato della Juventus?

Giuntoli è sempre imprevedibile ed ogni giorno cambia idea sui giocatori da prendere. Anche per la Juventus, dunque, le sorprese sono dietro l’angolo. Siamo solo a novembre ma la dirigenza si sta già preparando per la sessione invernale, che regalerà delle grandi acquisti: ecco tutti i dettagli

Lo scorso anno gli acquisti di Carlos Alcaraz e Tiago Djalò non portarono benefici a Massimiliano Allegri. Questa volta, la strategia per gennaio sarà diversa.

Arriveranno giocatori pronti all’uso, che in questo momento stanno vivendo un periodo di flessione nei rispettivi club. Il nome di Skriniar, per esempio, rappresenta a pieno l’identiikit di giocatore che Giuntoli vuole portare alla Juventus.

Il difensore slovacco non è l’unico nel mirino dei bianconeri, si valutano anche altre situazioni per la difesa considerando gli infortuni di Bremer e Cabal che saranno indisponibili fino al termine della stagione. Servirà, dunque, almeno un rinforzo in quella zona di campo così come a centrocampo e forse in attacco, dove all’appello manca un vero e proprio vice Vlahovic.

Calciomercato Juventus: chi prendono dal Chelsea?

C’è tanto lavoro da fare per Giuntoli che a gennaio dovrà prendersi la scena e portare dei nuovi giocatori alla corte di Thiago Motta. Il tecnico ha chiesto dei rinforzi importanti per alzare il livello qualitativo della squadra.

Ovviamente, tutti i nuovi acquisti dovranno rispettare dei parametri visto che il dirigente bianconero non può sforare il budget che è già stato speso – in gran parte – per la sessione estiva 2024.

E così, si cercano occasioni per la sessione invernale di calciomercato. Acquisti low cost da dover prendere anche in prestito. Dopo le voci su Chilwell, i bianconeri con il Chelsea stanno trattando anche un altro giovane talento.

Con l’eventuale cessione in Premier League di Fagioli, Giuntoli è pronto a prendere un altro talento italiano: infatti, secondo le ultime notizie di mercato riportate dall’edizione odierna di Tuttosport, il ds bianconero è a lavoro per portare alla Juventus Cesare Casadei, scuola Inter e attualmente di proprietà del Chelsea.

Casadei alla Juventus?

Rripresi i colloqui per portare alla Juventus Casadei. Il classe 2003, di proprietà del Chelsea, è un centrocampista di grande qualità, apprezzato dal dirigente della Vecchia Signora. E’ un obiettivo dichiarato per gennaio, soprattutto in caso di cessione di Fagioli. Può essere il rinforzo giusto per sostituire il 23enne che ad oggi non è più considerato incedibile. Anzi.

I bianconeri sono pronti a sacrificare Fagioli e a sostituirlo con Casadei, che potrebbe arrivare in bianconero con la formula del prestito insieme ad un altro suo compagno di squadra, Chilwell. Entrambi, infatti, sono in uscita dai Blues con Maresca che ha deciso di puntare su altri profili e mettere alla porta i due calciatori.