Mercato Juve, blitz di Giuntoli a Londra: nuovo esterno dal Chelsea

La Juventus sta studiando un nuovo colpo sulla fascia: c’è emergenza totale e Giuntoli è pronto a un nuovo blitz a Londra per chiudere l’affare.

Nelle ultime settimane la Juventus ha vissuto un periodo molto complicato da gestire per Thiago Motta che si sta inventando nuove idee di settimana in settimana per avere la possibilità di tenere alto il valore e il livello dei bianconeri. Ci sono stati infortuni molto pesanti in tutti i reparti e la rosa sta iniziando a diventare sempre meno folta. Per questo motivo Cristiano Giuntoli ha deciso di ispezionare il mercato estero per trovare qualche pedina giusta.

Ci sono molti nomi sul taccuino di Giuntoli che intende regalare a Thiago Motta un nuovo esterno: spunta la pista londinese per un nuovo blitz di mercato.

Calciomercato Juventus, colpo dal Chelsea: le ultime

Il futuro della Juve dipende anche dal calciomercato. A gennaio servirà qualche rinforzo per andare a risistemare quelle aree in cui è diventato difficile trovare calciatori “sani” in questo periodo della stagione.

La Juventus ha obiettivi e ambizioni molto importanti: in primis lottare per lo Scudetto e poi provare ad arrivare fino in fondo in Champions League. Non sono traguardi facili da perseguire ma ora stanno diventando anche più complicati a causa dei continui infortuni che stanno dimezzando la rosa di Thiago Motta.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cristiano Giuntoli sta studiando la pista inglese per trovare il nome giusto da regalare a Thiago Motta che vuole un nuovo esterno per gennaio.

Juventus, nuovo affare con il Chelsea a gennaio

La Juventus intende chiudere un super colpo di mercato dal Chelesea per gennaio. I Blues hanno mezza rosa in vendita, con Maresca che messo le cose in chiaro sin da subito con alcuni elementi che ora sono alla ricerca di una nuova squadra.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus vuole Ben Chilwell dal Chelsea. Cristiano Giuntoli ha intenzione di portare un nuovo esterno di difesa tra le fila di Thiago Motta dopo il ko di Juan Cabal e sta affrettando i tempi per chiudere l’affare per il mancino inglese.

Chilwell ha collezionato una sola presenza con il Chelsea quest’anno, giocando solo 22 minuti in Carabao Cup e poi è sparito dai radar: fa parte della lunga lista di esuberi. A gennaio il Chelsea quasi lo regalerebbe ma considerato il contratto in scadenza nel 2027 chiede almeno 10 milioni per la sua cessione definitiva.

Chilwell-Juventus: c’è anche il Napoli

Chilwell alla Juventus è una possibilità concreta per gennaio. Giuntoli esplora sia l’affare in prestito, ma chiederebbe ai Blues di partecipare al pagamento dell’ingaggio, e intanto lavora anche con l’entourage del calciatore per abbassare notevolmente le richieste di ingaggio. Situazione possibile perché il calciatore intende tornare a giocare.

La pista Chilwell è facilmente percorribile dalla Juventus che, però, deve anche guardarsi le spalle dal Napoli di Antonio Conte che ha allenato l’esterno inglese e lo ha inserito nella shortlist dei possibili colpi low cost per il mercato di gennaio della sua rosa.