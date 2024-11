UFFICIALE – Sentenza e penalizzazione: come cambia la classifica in Italia

Alla fine il Tribunale Federale Nazionale ha emesso sentenza, con la penalizzazione per due storiche squadre del campionato.

In Italia torna l’incubo sui punti di penalizzazione con due squadre del campionato italiano che sono state multate e penalizzate, con la situazione in classifica che cambia radicalmente adesso.

Nel corso di questo pomeriggio sono state annunciate le sanzioni sulla classifica, che portano due club con sei e dieci punti in meno, decurtati, dall’attuale classifica.

Ufficiale, due penalizzazioni: sei e dieci punti tolti in classifica

Non molto tempo fa si era visto come in Serie A, la Giustizia Sportiva aveva tolto punti alla Juventus, mostrando come anche ad elevatissimi livelli del calcio italiano, la stessa Giustizia non ha fatto proprio sconti a nessuno.

Tiene banco ancora la situazione sull’inchiesta legata all’Inter e che vede coinvolta la possibile squalifica di Calhanoglu. Ma nel frattempo, in Italia, non è soltanto la situazione interna all’Inter con il caso ultrà che si discute tra i Tribunali, una sentenza è arrivata in Lega Pro.

All’interno del campionato di Serie C, precisamente nel Girone C della stessa Lega Pro, sono state penalizzate due squadre che partecipano allo stesso girone della Juve Next Gen, cambiando radicalmente la classifica del campionato italiano.

Sentenza ufficiale in Italia: il comunicato sulla penalizzazione

Quella che segue, è la sentenza sul Taranto in Serie C, come annunciato nel comunicato ufficiale. Decisione, quella di penalizzare sia il Taranto che la Turris, per la violazione di natura amministrativa: “Il Tribunale Federale ha sanzionato il Taranto con sei punti di penalizzazione. Dieci mesi di inibizione per Salvatore Aflonso e Massimo Giove. Il Taranto era stato deferito sulla segnalazione della COVISOC per il mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre 2024, in riferimento ai mesi di luglio e agosto. Pertanto, oltre alla penalizzazione, il Taranto è sanzionato con 5mila euro di ammenda”.

La nuova classifica in Italia dopo la penalizzazione Quella che segue, è la nuova classifica aggiornata a seguito della penalizzazione in Italia, ufficializzata questo pomeriggio. Ecco la classifica del Girone C in Serie C. Da sottolineare che, all’interno dello stesso girone di Lega Pro, ci siano Juve Next Gen, così come la Turris, ad una partita in meno rispetto al ruolino di marcia del calendario, di tutte le altre.

Benevento 30 Audace Cerignola 26 Monopoli 25 Potenza 25 Avellino 24 Giugliano 23 Catania 23* Picerno 22 Crotone 22 Trapani 21 Sorrento 21 Cavese 20 Team Altamura 19 Casertana 15 Foggia 14 Latina 14 Messina 13 Turris 10** Juventus Next Gen 7 Taranto 3***

* un punto di penalizzazione

** cinque punti di penalizzazione

*** dieci punti di penalizzazione