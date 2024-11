Caso ultras, Inter penalizzata: sanzione immediata

Brutte notizie per l’Inter e i suoi tifosi perché arrivano aggiornamenti che riguardano la situazione dei nerazzurri che rischiano grosso dopo il caso ultras.

Si è parlato molto di quello che è stato uno dei più grandi scandali del mondo del calcio italiano legato al mondo degli ultrà e c’è di mezzo l’Inter che è la società che più di tutte avrebbe avuto dei rapporti molto stretti con personaggi che sono finiti in carcere per degli illeciti piuttosto gravi.

Adesso però a pagare potrebbe essere anche l’Inter che sarà sanzionata visto quello che è accaduto con il caso ultras. Ci sono state tante voci in questi mesi di continue indagini che hanno aperto delle porte anche molto pericolose. Adesso però ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che starebbe accadendo.

Perché per i contatti stretti e diretti avuti si rischia grosso e di mezzo ci sono finite anche figure molto autorevoli. Infatti, nell’Inter sono stati Simone Inzaghi, Calhanoglu, Skriniar e Javier Zanetti ad aver avuto dei contatti con gli ultrà dell’Inter che hanno fatto per diverso tempo continue richieste che ora possono danneggiare il club.

Inter, squalifica Calhanoglu: la situazione

I prossimi giorni possono essere decisivi per quello che si capirà sul caso ultrà Inter che tiene banco in questo momento in casa nerazzurra e mette in grande agitazione tutti, compreso il giocatore che non sta vivendo per niente un’annata facile e ora può essere ancora più un problema.

Si teme che possa arrivare una pesante squalifica per Calhanoglu che è uno di quelli che rischia di più sul caso ultrà in questo momento visto ciò che ha fatto con determinati personaggi che ora sono dietro le sbarre.

A dare la notizia sono stati i colleghi de La Gazzetta dello Sport che parlano di quelli che possono essere i rischi grossi che corre il giocatore turco. Perché per il caso ultrà Calhanoglu rischia 3 giornate di squalifica di stop che possono danneggiare ancora di più il club nerazzurro e il giocatore turco.

Adesso Calhanoglu col rischio squalifica è finito guai in casa inter perché Chiné ha già in mano quelle che sono le carte dei rapporti avuti dal giocatore con il capo ultras Ferdico e c’è ormai grande attesa per i provvedimenti da dover prendere anche nei suoi confronti. Si sentirebbe così penalizzata l’Inter in caso di una sua squalifica.