Ribaltone Roma: scelto il nuovo ds, arriva dalla Spagna

Si completa la casella del puzzle in casa Roma: ci sono dei nuovi aggiornamenti riguardo la figura del prossimo direttore sportivo, arriva dalla Spagna.

Dopo Ranieri, i Friedkin sistemano l’area tecnica con l’esperto dirigente che ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid. Un colpo da novanta per i giallorossi che sono pronti a ripartire dopo il deludente avvio di campionato

Con Ranieri in panchina per i prossimi mesi, fino a giugno 2025, la società ha risolto la questione relative all’alleantore. Adesso toccherà programmare già la prossima stagione e bisognerà farlo in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Infatti, i tifosi attendono risposte da parte della proprietà che spera comunque di invertire i pronostici di questo campionato che per molti è già stato etichettato come fallimentare.

Ci sono i margini per poter risalire la classifica. Con l’esperienza di Ranieri, infatti, i giallorossi hanno la possibilità di completare la rimonta. Intanto, per il futuro c’è già un altro nome idividuato dalla società che è pronta ad ingaggiare il nuovo direttore sportivo che è in arrivo da Madrid.

Nuovo ds Roma: cambia l’area tecnica dei giallorossi, ecco chi prendono

E’ la redazione di tmw a fare il punto riguardo il futuro del dirigente che ha deciso di lasciare, a stagione in corso, l’Atletico Madrid.

I Colchoneros, infatti, si preparano ad una vera e propria rivoluzione con l’addio del manager che in questi anni ha scritto pagine importanti della storia recente della società spagnola.

Figura apicale nella gestione tecnica del club, in carica dal 2017, ha preso giocatori di altissimo livello che hanno fatto le fortune dell’Atletico Madrid. Da Oblak a Rodri fino a Gimenez, Griezmann, Angel Correa, Marcos Llorente, Joao Felix e tanti altri.

Punto di riferimento anche per Diego Simeone, c’è la svolta riguardo l’addio di Andrea Berta che prima della fine della stagione lascerà l’Atletico Madrid.

Adesso, per il dirigente si aprono dei nuovi scenari con i Friedkin e Ranieri pronti a portare alla Roma Berta che può avere un ruolo cruciale in vista della programmazione per la prossima stagione.

Dove può andare Andrea Berta?

La Roma potrebbe decidere di affidare le chiavi dell’area tecnica del club ad Andrea Berta, che è una figura di grande esperienza che un legame profondo soprattutto con Jorge Mendes. Sullo sfondo, per il dirigente italiano, c’è anche la pista che porta il ds in Premier League.

Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione con i tifosi che sperano nell’arrivo dell’ormai ex Atletico Madrid che in questi anni in Spagna si è formato tanto diventando uno dei dirigenti più esperti del calcio europeo.