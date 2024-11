Ranieri a vita a Roma: svelato il nuovo ruolo, è UFFICIALE

Tornato per cercare di salvare squadra, ambiente e club, Claudio Ranieri ha deciso di fare le cose in grande legandosi per sempre alla “sua” Roma.

Stando alle ultime notizie, infatti, a differenza di quanto invece aveva deciso di fare neanche qualche mese fa, ritirandosi, il 73enne si è rimesso in gioco accettando l’incarico di allenatore delle formazione giallorossa, ruolo che nella prossima stagione compirà una sorta di evoluzione. Di questo scenario se n’era parlato già negli scorsi giorni, ma fino a questo momento era rimasto per l’appunto tale, fino a che la stessa Roma non lo ha confermato, ed annunciato, nel comunicato stampa di presentazione di Claudio Ranieri.

Ranieri torna (ancora) a Roma, ma occhio al futuro

Claudio Ranieri è tornato. Al termine della passata stagione l’allenatore italiano aveva annunciato il suo addio al calcio, sport ed ambiente nel quale si è sempre contraddistinto per professionalità e gentilezza facendosi volere bene da chiunque, soprattutto da giocatori e da tifosi.

Fino a questo momento il 73enne aveva seguito le sue squadre del cuore, Roma e Leicester, da casa, seduto comodamente sul divano al fianco della moglie Rosanna, programmando un futuro da pensionato da dividere fra viaggi, nipoti e famiglia. Peccato, o per fortuna, i piani di Claudio Ranieri sono stati completamente stravolti, complice anche la chiamata della Roma, che in estrema difficoltà ha deciso di affidarsi a chi questa squadra l’ha già guidata in diverse occasioni, lasciando in un modo o nell’altro sempre il segno.

Non c’è stato neanche bisogno di presentare una proposta che l’allenatore italiano, oramai ex pensionato, ha subito detto sì alla sua Lupa, firmando proprio nelle scorse ore il suo nuovo, particolare, contratto. Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club nel comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma, ruolo che però verrà completamente stravolto a partire dalla prossima stagione.

Roma: svelato il nuovo ruolo di Claudio Ranieri

Claudio Ranieri è tornato a Roma per prendere il controllo e ristabilire un ordine che dalle parti di Trigoria sembrava essere stato perso. Il 73enne fino al termine di questa stagione guiderà la prima squadra vero il massimo obiettivo possibile, ma da giugno in poi assumerà un nuovo ruolo all’interno dell’apparato dirigenziale giallorosso.

Stando a quanto si può leggere dal comunicato pubblicato in queste ore dal club stesso, Claudio Ranieri assumerà un ruolo dirigenziale senior, diventando consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive e del club. Più nello specifico, l’ex Cagliari contribuirà attivamente alla scelta del nuovo allenatore della Roma, che a questo punto potremmo dire essere tutto fuorché scontata.