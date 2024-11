Milan, Loftus-Cheek via a gennaio: bloccato il sostituto dalla Serie A

Al Milan non c’è più spazio per Ruben Loftus-Cheek: almeno è questa la situazione a giudicare dai primi mesi di Paulo Fonseca.

I rossoneri hanno cambiato metodo di gioco e per l’ex Chelsea, che era centralissimo nel progetto di Stefano Pioli lo scorso anno, non c’è mai spazio da titolare. Spesso utilizzato come trequartista puro grazie alle sue doti di inserimento, ora con Fonseca non riesce a trovare spazio perché il tecnico portoghese ha scelto la fantasia di Christian Pulisic dietro la punta.

A gennaio potrebbe esserci l’addio definitivo di Ruben Loftus-Cheek al Milan e intanto la dirigenza sta già cercando un nuovo centrocampista più utile da inserire nella rosa di Fonseca.

Calciomercato Milan: addio a Loftus-Cheek

Il nome di Loftus-Cheek è diventato pian piano sempre meno importante nelle idee di Fonseca e per il Milan. Ha collezionato poche presenze e quasi mai da titolare, per questo a gennaio potrebbero esserci dei cambiamenti.

L’apporto di Loftus-Cheek a questo Milan è pari a zero, rasenta numeri che certamente non rappresentano il suo valore. Il centrocampista inglese non ha convinto Paulo Fonseca che ha scelto di renderlo una riserva di lusso, ruolo che però non piace all’ex Chelsea.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ruben Loftus-Cheek non è più nei piani di Fonseca e del Milan: a gennaio può esserci la sua cessione.

Via Loftus-Cheek: il Milan ha scelto il sostituto

Ruben Loftus-Cheek può essere il nome a sorpresa che lascerà il Milan a gennaio. Secondo quanto riferisce Tuttosport, si è arrivati a un momento decisivo per capire se Ruben Loftus-Cheek potrà essere ancora o meno un giocatore sul quale poter fare affidamento anche nella prossima stagione.

Il suo apporto alla stagione del Milan è stato bassissimo, con 14 presenze, 0 gol e 0 assist all’attivo. Una stagione estremamente negativa per lui che aveva abituato a numeri estremamente diversi, ma soprattutto a essere uno dei titolari indiscussi della rosa.

A gennaio potrebbe essere il calciatore da sacrificare per portare nelle casse un bel gruzzoletto da andare a spendere per rinforzare la rosa nei reparti in cui manca qualche tassello.

Milan: obiettivo Belahyane con l’addio di Loftus-Cheek

Il Milan può cedere Loftus-Cheek a gennaio. Ma solo a titolo definitivo e solo per 20 milioni di euro, e non è da escludere che ci sia qualche pista italiana per l’ex Chelsea che farebbe comodo a molti club.

Al posto di Loftus-Cheek, il Milan può decidere di andare a prendere un regista di riserva per far sì che Fofana abbia concorrenza adatta. Il nome in prima linea per il futuro del Milan è quello di Reda Baleahyane del Verona, profilo che i rossoneri seguono da qualche settimana e per il quale sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro per anticipare la concorrenza.