Milan: accordo con la Nike, cambia il futuro di Leao

Un altro colpo di scena sul futuro al Milan di Leao. Ecco le ultimissime riguardo la decisione del portoghese che è pronto a fare le valigie.

C’è il caso Leao che rischia di esplodere all’interno del Milan. Il rapporto con Fonseca non decolla, ecco perché il portoghese può cambiare aria.

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo l’accordo di sponsorizzazione della Nike, che cambia gli equilibri economici del club che adesso sta ragionando riguardo il destino di Leao.

E’ l’edizione odierna del quotidiano catalano Mundo Deportivo a fare il punto in merito alla situazione di Leao al Milan.

L’eventuale cessione dell’asso portoghese, che ha un contratto con il Milan fino a giugno 2028 con uno stipendio da 7 milioni netti a stagione, può aprire nuovi scenari riguardo i futuri acquisti dei rossoneri che possono rivoluzionare il parco giocatori.

Chi vuole prendere Leao?

La recente notizia di un accordo di sponsorizzazione da 2 miliardi di euro, siglato con la Nike, ha permesso al club di tirare un grande sospiro di sollievo.

L’entrata di nuovi capitali, infatti, permetterà alla società di programmare anche i prossimi colpi in entrata.

In città è tornato l’entusiasmo di una volta dopo l’ottimo rendimento in campionato e Champions League. Hansi Flick è stato capace di rivitalizzare il Barça che adesso sogna in grande in vista della seconda parte di stagione.

Il tecnico tedesco si aspetta un grande regalo dal proprio club: ha chiesto l’arrivo di un altro attaccante.

Nella lista della spesa del Barcellona c’è anche Leao che ha una clausola da 175 milioni di euro.

Fonseca mette alla porta Leao: il Barcellona ne approfitta

C’è grande fiducia tra i dirigenti per quanto riguarda la possibilità di portare a Barcellona Leao che è l’alternativa a Nico Williams, che ha preferito rinnovare con l’Athletic Bilbao piuttosto che trasferirsi in blaugrana.

L’affare, di certo, non entrerà nel vivo a gennaio anche perché le cifre in ballo sono davvero elevate. Mendes, a cui è stato dato mandato dal Barça per intavolare la trattativa, inizierà a discutere con i rossoneri già nella sessione invernale.

Da parte del Milan c’è la richiesta del pagamento completo della clausola rescissoria di Leao, ovvero 175 milioni di euro: una cifra che non spaventa i blaugrana visto che, dopo l’accordo fino al 2038 con la Nike che verserà nelle casse del club spagnolo quasi 2 miliardi di euro, hanno la disponibilità economica per portare avanti l’affare.