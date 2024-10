Milan, altro grande addio: c’è dietro il Barcellona

Una situazione davvero caotica in casa Milan con il club che vive un momento difficile dal punto di vista dei risultati e della gestione e ora i grandi club possono dire addio.

Ci sono novità importanti che riguardano la scelta del club e dei giocatori stessi, perché ci sono delle novità che riguardano il possibile addio di alcuni giocatori che possono pensare di cambiare aria e lasciare il Milan per nuove offerte. Sono diversi i campioni rossoneri messi nel mirino dai migliori club del mondo e adesso spunta fuori addirittura il Barcellona.

Nelle ultime settimane si sono creati davvero dei problemi importanti per il Milan perché il caso legato a Theo Hernandez e Leao può complicare seriamente le cose per la società. Ma non sono sono loro i giocatori con il futuro al rischio che possono anche pensare di cambiare aria da un momento all’altro.

Milan, spunta il Barcellona su un big

Occhio a quella che può essere la scelta a sorpresa da parte del Barcellona di puntare forte su un nuovo giocatore del Milan perché ci sono novità riguardo quello che può accadere e può portare a delle novità concrete in vista del prossimo anno. Ora la società rossonera può nuovamente monetizzare lasciando andare uno dei suoi migliori giocatori.

La situazione può sfuggire di mano al Milan che può vendere diversi giocatori visto che il rapporto con la società non sembra essere dei migliori come prima e ora occhio anche a quello che sarà l’interessamento dei grandi club che può essere determinante per portare via dal club rossonero alcuni big.

Ci sono importanti notizie che riguardano il futuro dei giocatori del Milan e tra questo c’è Reijnders che ora ha attirato grandi squadre di Premier League ma anche il Barcellona che fa sul serio per lui. Il centrocampista olandese continua a migliorare e per questo che le big pensano a lui.

La conferma è arrivata direttamente da Martin Reijnders, padre e agente del giocatore del Milan, che ha parlato di quello che sarebbe stato un contatto diretto avuto con il Barcellona e con Deco, direttore sportivo dei blaugrana che si è fatto avanti per il campione del Milan.

La prossima estate sarà già decisiva perché il Barcellona può tornare alla carica per Reijnders se dovesse convincere a pieno la società. Sul giocatore ci sono anche altri club di Premier League.