Infortunio Calhanoglu: l’esito degli esami, svelata la data del rientro

Come procede il recupero di Calhanoglu? Il centrocampista ha svolto nuovi esami, c’è la data riguardo il rientro in campo del giocatore.

Ci sono delle novità relative all’infortunio di Hakan Calhanoglu, che è tornato a Milano con qualche problema dopo lo stop accusato con la Nazionale turca. Ecco nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero.

Senza sosta fino a marzo. I giocatori non avranno tempo per riposarsi: sarà un vero e proprio tour de force, soprattutto per le squadre impegnate nelle Coppe.

L’Inter, in particolar modo, sarà protagonista su più fronti visto che a gennaio dovrà andare in Arabia Saudita per la Supercoppa. Ecco perché Inzaghi dovrà fare affidamento sull’intera rosa a disposizione e rispolverare anche quei giocatori che, fino a questo momento, non hanno reso secondo aspettativa come Taremi, Correa ed Arnautovic.

C‘è il pericolo inforuni per la squadra nerazzurra che deve fare i conti con le condizioni fisiche di alcuni big come Calhanoglu, che è rientrato dalla Turchia con qualche problema fisico.

Inter: quando recupera Calhanoglu?

Simone Inzaghi non intende rischiare i calciatori anche perché è consapevole del numero di partite da disputare da qui a marzo. Farà affidamento sulle seconde linee come Asllani, che è stato preso dall’Inter proprio per sostituire all’occorrenza il turco.

Inoltre, la buona prova di Zielinski come regista apre a nuovi scenari riguardo le rotazioni in mezzo al campo che il tecnico dovrà fare in vista delle prossime partite di Serie A. Tutto ciò in attesa di novità dal mercato di gennaio.

Intanto, ci sono delle novità sull’infortunio di Calhanoglu che questa mattina si è sottoposto a nuovi accertamenti. Il centrocampista turco, presso la clinica di Rozzano, ha svolto degli esami strumentali che hanno escluso lesioni. Una buona notizia, dunque, per l’allenatore che comunque non vuole rischiare il giocatore per la prossima sfida di cammpionato contro il Verona.

Inter: infortunio Calhanoglu, come sta il centrocampista

Si va verso l’eslcusione di Calhanoglu contro l’Hellas Verona. Il giocatore riprenderà ad allenarsi in gruppo nel corso dei prossimi giorni. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi di una convocazione anche se Inzaghi non intende forzare la mano.

Il giocatore proseguirà gradualmente il suo recupero e rispetterà la tabella di marcia imposta dai medici. L’obiettivo è avere a disposizione Calhanoglu per la sfida di Champions League contro il Lipisa. In caso estremo, potrà tornare a disposizione dell’Inter per la gara contro la Fiorentina.