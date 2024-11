Esonero già deciso: Sarri sta arrivando, c’è la svolta

Ritorno in panchina per Maurizio Sarri? L’allenatore si sta preparando ed è pronto a subentrare nel corso di questa stagione. Ecco le ultimissime riguardo il prossimo club.

Importanti novità di mercato sul futuro di Sarri che è il nuovo obiettivo della società, che l’ha messo nel mirino per questa stagione. Le prestazioni deludenti da parte della squadra hanno creato non poche discussioni all’interno della società che sta già pensando all’esonero del mister. Per la sostituzione si valuta con attenzione il profilo dell’ex Lazio che è attualmente disponibile e pronto a subentrare a stagione in corso.

Esonero per l’allenatore: Sarri è pronto a subentrare

Ritorno in pista per Maurizio Sarri?

Si aprono nuove strade per l’allenatore toscano che è attualmente fermo dopo l’addio dalla Lazio della passata stagione. Il tecnico, accostato con insistenza anche a qualche squadra italiana, è ancora fermo insieme ad altri colleghi illustri come Zidane ed Allegri.

Attende la proposta giusta per poter tornare in panchina. Una proposta che potrebbe arrivare molto presto visto che, secondo quanto riportato dal The Guardian, la società è pronta a cambiare guida tecnica nelle prossime settimane.

Il futuro di Julen Lopetegui, allenatore del West Ham, è appeso a un filo. Il consiglio direttivo degli “Hammers” avrebbe già cominciato a discutere sulla possibilità di mandare via l’allenatore spagnolo. Le partite contro Newcastle e Arsenal saranno cruciali per determinare il destino del tecnico che è sulla graticola.

La squadra londinese, che ha iniziato la stagione con grandi aspettative dopo aver effettuato diversi acquisti importanti nel corso del mercato estivo, si trova in una situazione preoccupante: al quattordicesimo posto in classifica con 12 punti in 11 partite e con soli cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Le prestazioni della squadra non hanno convinto la società che è pronta a mandare via l’allenatore.

Esonero Lopetegui al West Ham: Sarri si prepara

Lopetegui avrà due partite difficili con il West Ham che sarà impegnato contro Newcastle ed Arsenal. In caso di risultati negativi, la società inglese è pronta a prendere provvedimenti e a mandare via l’allenatore spagnolo, che l’estate scorsa è stato ad un passo dal Milan.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, in caso di ribaltone la dirigenza è pronta a chiamare sulla panchina del West Ham Maurizio Sarri che potrebbe tornare a dirigere una squadra inglese dopo l’esperienza al Chelsea di qualche anno fa.