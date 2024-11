Dalla Spagna: il Barcellona rovina Milan e Inter, doppio colpo

Il calciomercato è alle porte, se si considera che manca poco più di un mese all’apertura della sessione invernale.

Un doppio colpo del Barcellona potrebbe rovinare sia Milan che Inter, ricordando quella che è la situazione complessa che si sta vivendo a San Siro e che vede protagonisti non solo i rossoneri, ma anche i nerazzurri, nella vicenda di calciomercato.

Il Barcellona non si fermerebbe al singolo colpo, approfittando di quella che è la situazione attuale con occasione di mercato. Il calciomercato del Milan infatti vedrebbe in uscita Rafa Leao, ma un doppio colpo dei blaugrana potrebbe, in un sol colpo, vedere un “doppio scippo” ai club di San Siro.

Doppio colpo del Barcellona: non solo Leao

Non solo Rafa Leao nelle intenzioni del club blaugrana. Secondo quanto riferiscono dalla Spagna e precisamente da Mundo Deportivo, adesso che il Barcellona può spendere, farà le cose in grande.

Da capire poi a quel punto cosa succederà con capitano Raphinha, visto che Leao occupa quella posizione del campo, ma considerando i diversi impegni che ha il club catalano e che si libererà di Ferran Torres e tutte le altre alternative, a partire da gennaio, sarà rivoluzione totale e possibile, con Leao primo obiettivo.

Non si fermerà a Leao però il Barcellona, visto che ha messo nel mirino uno degli obiettivi di calciomercato a costo zero in Serie A. Rovinando così l’Inter e il Milan, ma passando anche per la Juventus, il calciomercato del Barcellona farà da ostacolo già a gennaio per la Serie A.

Chi prende il Barcellona oltre Leao? Un colpo a costo zero

Il club catalano ha messo nel mirino Leao e ha intenzione di spingersi verso grandi cifre per lui. A quel punto, la possibilità, sarebbe quella di andare verso un altro colpo in casa Barcellona, ma a costo zero. Nell’ultimo periodo si è parlato fortemente di Jonathan David, calciatore del Lille che sicuramente saluterà il club a fine stagione, senza rinnovo, e che era tra le idee a parametro zero sia del Milan che dell’Inter. Ma col Barcellona che fa “assopigliatutto” i catalani rischiano di mettersi di traverso ai club di Serie A, appunto, rovinando così tutti i piani sia di Milan che di Inter, prendendo proprio pure il calciatore che saluterà la Ligue 1 a fine campionato.

Ultime su Leao: le cifre per il colpo del Barcellona

Il Milan potrebbe scegliere di vendere Leao, di fronte alle cifre folli che arrivano dal Barcellona. Jonathan David potrebbe unirsi al club catalano, facendo sia da vice-Lewandowski che da alternativa sulle corsie. Chiaramente a quel punto, con la separazione di Raphinha, Leao e David si giocherebbero un posto nel tridente assieme all’intoccabile Yamal. Per prendere Leao toccherà, in ogni caso, andare oltre i 100 milioni di euro. Il club catalano è avvisato.