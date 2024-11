David si trasferisce in Italia, l’ha convinto un amico

Jonathan David è uno degli attaccanti più in voga del momento e occhio a quello che può accadere con un clamoroso trasferimento in Italia la prossima stagione.

L’attaccante canadese è in scadenza di contratto nel 2025 con il Lille e per questo motivo già da gennaio prossimo potrà andare a trovare un nuovo accordo firmando un pre contratto con quella che sarà la sua prossima squadra con cui andrà a lavorare dall’estate prossima.

Per David è in arrivo un trasferimento a parametro zero, una grande occasione in Europa per il suo prossimo club e anche per lo stesso giocatore e il suo entourage che possono raccogliere una cifra molto importante anche di ricchi bonus alla firma andando a chiudere l’ingaggio a zero con la prossima squadra.

Il suo nome è accostato a tutti i migliori club d’Europa che lo osservano e sono sicuri di poter sfruttare una grande occasione con lui. Perché David firmerà a zero già a gennaio con la sua prossima squadra e ci sono diversi club che sognano il suo arrivo e sono convinti di poterlo prenderlo, anche in Italia.

Calciomercato Serie A: David in Italia, la scelta

Negli ultimi giorni si è parlato di un trasferimento di David al Barcellona che vuole rinforzarsi in attacco sfruttando l’occasione di non dover pagare il cartellino del giocatore, ma un ricco ingaggio a lui sicuramente. Lo stesso bomber canadese ha rivelato di avere un sogno, quello di poter giocare in futuro nel Barcellona.

Ma su David c’è un forte interesse anche di tanti altri club come anche in Serie A è un calciatore che piace da tanto tempo a Inter e Milan che possono pensare di puntare su di lui. Bisognerà capire alla fine chi riuscirà a fare l’offerta migliore da un punto di vista progettuale ed economico al giocatore e il suo agente.

Al momento, intanto, si parla tanto di David in Italia con Inter e Juve interessate e proprio nelle ultime ore a raccontare quello che potrebbe accadere è stato un suo amico e compagno di Nazionale nel Canada, Tajon Buchanan calciatore dell’Inter che in un’intervista a Tuttosport ha svelato quello che è il suo legame con David e il consiglio che può dargli per convincerlo ad approdare in nerazzurro.

In uscita per l’Inter potrebbe esserci Thuram e i prossimi mesi saranno quelli decisivi per vedere alla fine se David accetterà un trasferimento in Italia o al Barcellona.