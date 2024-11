Calciomercato, Juventus o Milan a gennaio: il nuovo attaccante dal “discount” Lione

Il calciomercato di gennaio può regalare clamorose sorprese con il “discount” Lione: Milan e Juventus si danno battaglia per l’attaccante.

Il club francese vive una situazione tragica dal punto di vista economico ed è costretto a cedere dei calciatori importanti per gennaio se non vuole la retrocessione in Ligue 2. I guai finanziari del club transalpino porteranno all’addio di diversi calciatori importanti che possono rimpolpare le casse e permettere alla società di rientrare della maggior parte dei debiti che sono stati costruiti fino a questo momento.

Ci sono molti nomi che possono fare al caso della Serie A ma Milan e Juventus si sono fiondate sullo stesso attaccante per sostituire Vlahovic e Morata.

Calciomercato: Milan e Juventus sullo stesso obiettivo

Il Lione a gennaio diventerà un vero e proprio “discount”, con almeno 6 o 7 calciatori che saranno ceduti per rientrare il più possibile dai debiti creati fino a questo momento e quindi anche le società di Serie A stanno iniziando a valutare diversi nomi.

In Serie A ci sono molti club che devono migliorare obbligatoriamente la rosa nel mercato di gennaio e tutti sono alla ricerca di nomi nuovi che possano garantire un livello alto per poter fare la differenza e magari cambiare le sorti dei campionati.

Secondo le ultime notizie di mercato, Milan e Juventus stanno valutando lo stesso colpo dal Lione: vogliono l’attaccante a gennaio.

Vlahovic e Morata non bastano: la mossa di Juventus e Milan

La dirigenza della Juventus e quella del Milan hanno fiutato la possibilità di andare a strappare calciatori importanti al Lione a prezzi molto convenienti a gennaio. Entrambe hanno problemi in attacco, con Alvaro Morata e Dusan Vlahovic che da soli non bastano e non possono garantire né un minutaggio continuo né un numero di gol soddisfacente per arrivare a tutti gli obiettivi stagionali.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il nome di Gift Orban è diventato di dominio comune tra Milan e Juventus. L’attaccante nigeriano è stato la sorpresa degli ultimi due anni e il Lione era stato bravissimo ad anticipare tutta la concorrenza per strapparlo al Gent per 14 milioni, con la speranza di una mega plusvalenza nei prossimi anni.

Gift Orban è un nome concreto per Milan e Juventus a gennaio che hanno una situazione offensiva non troppo positiva e ora hanno scelto lui per migliorare l’attacco.

Gift Orban tra Juventus e Milan: le cifre

Gift Orban sarà quasi un “gift” (che tradotto dall’inglese all’italiano significa “regalo”) per Thiago Motta o Paulo Fonseca. L’attaccante nigeriano classe 2002 è considerato uno dei più forti in circolazione ma il suo prezzo non sarà alle stelle come avrebbe voluto il Lione ma sarà molto basso.

Juventus e Milan si spingeranno fino a 10 milioni di euro al massimo per riuscire ad acquistare Gift Orban a gennaio e poter garantire ai rispettivi allenatori un calciatore di grandissime qualità.