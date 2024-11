Calciomercato: il capocannoniere della Serie B in una big a gennaio

Il calciomercato di Serie A può portare sorprese importanti per gennaio: le big si danno battaglia per il capocannoniere della Serie B.

In Serie A ci sono molti club alla ricerca di colpi ad effetto per gennaio per riuscire a migliorare le rispettive rose e puntare ancora a traguardi molto importanti. La situazione economica di molte squade non permetterà di spendere cifre folli e quindi si sta andando alla ricerca di colpi intelligenti, capaci di migliorare il presente ma soprattutto il futuro dei club con i quali firmeranno.

Dalla Serie B sono spesso arrivate sorprese importanti per le big di Serie A e anche questa volta potrebbe esserci il colpo che non esalta subito la tifoseria ma può essere un’arma vincente nel futuro.

Calciomercato, dalla Serie B alla big di Serie A: le ultime

La situazione del mercato delle squadre di Serie A inizia a delinearsi e piò portare a importanti novità nel giro di poco tempo: ora ci sono nuovi obiettivi che stanno inziando a farsi strada.

Il futuro di molti club dipende dalle mosse di mercato che si faranno a gennaio. Gli obiettivi sono ancora alla portata di tutti e sono molto importanti e l’unico modo per perseguirli è con il duro e costante lavoro sul campo e con il miglioramento della rosa.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, ora il capocannoniere della Serie B può fare immediatamente il salto di qualità e firmare con la big di Serie A.

Fiorentina, colpo in attacco dalla Serie B

La Fiorentina ha ambizioni importantissime per questa stagione. I Viola sono partiti benissimo sia in Serie A che in Europa e vogliono fare sempre meglio, mettendosi stabilmente tra le grandi del campionato. Il sogno del club è quello di poter essere presenti in Champions League nel prossimo futuro e si sta lavorando a questo progetto così ambizioso.

Il solo Moise Kean non basta per l’attacco di Raffaele Palladino che ha bisogno di un centravanti di riserva per poter avere a disposizione una rosa completa il più possibile e capace di superare anche gli ostacoli che si presenteranno d’ora in avanti.

Secondo quanto riporta violanews, la Fiorentina è sulle tracce di Cristian Shpendi del Cesena. Il giovane attaccante albanese è il capocannoniere della Serie B e può fare immediatamente il grande salto in Serie A.

Shpendi alla Fiorentina: le cifre dell’affare

La Fiorentina vuole Cristian Shpendi dal Cesena. Il centravanti albanese sta facendo le fortune del club romagnolo che vuole provare a risalire in Serie A dopo anni di inferno puro e si sta affidando ai colpi del classe 2003 che sta lasciando traccia di sé ogni domenica.

Shpendi alla Fiorentina è un colpo possibile ma difficile per gennaio perché il Cesena chiede cifre alte. Avendo il contratto in scadenza nel 2026, il club bianconero non vorrebbe privarsi del suo centravanti per meno di 15 milioni di euro, visto che perderlo a gennaio sarebbe estremamente deleterio ai fini del futuro del club.