Milan, altro colpo dalla Francia: c’è l’annuncio

Alla ricerca di un rinforzo per una zona di campo specifica, il Milan avrebbe messo gli occhi su un giovane talento francese.

In patria di questo ragazzo se ne parla un gran bene, al punto che tanti altri club, oltre al Diavolo, si sarebbero iniziati ad informare su di lui. Per evitare di rimanere però con le mani vuote, dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero iniziati a muovere con largo anticipo, così da anticipare una concorrenza che ad oggi sembrerebbe essere piuttosto agguerrita.

Nelle scorse ore, poi, è arrivato un annuncio che ha confermato l’interesse del Milan per il ragazzo, che rischia però di limitarsi a rimanere tale.

Milan: occhi su un giovane talento francese

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata del Milan, in piena contraddizione alle parole di Zlatan Ibrahimovic a margine dell’evento di presentazione della Kings League Italia (di cui è il presidente), dove ha detto che al momento la proprietà ritiene che la squadra non abbia bisogno di ritocchi.

Qualche accorgimento a gennaio lo si farà comunque però, anche perché Paulo Fonseca ha almeno bisogno di un altro centrocampista per completare un reparto che al momento può godere solo di due certezze: Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. A fronte di questo tanti nomi sarebbero usciti fuori nel corso degli ultimi giorni, ma l’impressione è che se proprio si debba investire in questo ruolo, il Milan ha intenzione di farlo andando a prelevare dalla Francia uno dei talenti più chiacchierati del momento. La situazione, però, sembrerebbe essere più semplice a dirsi che a farsi, visto e considerato che ci sarebbero diversi ostacoli da prendere in considerazione, su tutti quello economico.

Nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, infatti, Carlo Pellegatti ha detto che Bouaddi-Milan è ad oggi complicato per via del fatto che il classe 2007 del Lille costa troppo.

Colpo dalla Francia per il Milan: l’annuncio

Nelle scorse settimane si è parlato di quanto e come il Milan fosse interessato al giovane del Lille Ayyoub Bouaddi, ad oggi più un’idea che un obiettivo concreto. A detta di Carlo Pellegatti, infatti, il classe 2007 dovrebbe costare troppo per le intenzioni del club rossonero, che non vorrebbe allontanarsi più di tanto dalla valutazione che oggi fa Transfermarkt del cartellino del franco-algerino, ovvero 10 milioni di euro.

L’impressione, però, considerato anche il precedente Yoro, venduto in estate allo United per 62 milioni di euro, il Lille potrebbe sparare cifre importanti per Bouaddi, motivo per il quale il Milan starebbe iniziando a guardarsi intorno valutando in Ricci l’alternativa ideale per il centrocampo al classe 2007.