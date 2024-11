Affare fatto e concorrenza anticipata: bloccato Ricci per gennaio

Dopo aver perso Duvan Zapata, il Torino potrebbe fare a meno anche di un altro dei suoi giocatori migliori da gennaio in poi, ma non per via di un infortunio.

Stando alle ultime notizie, infatti, Samuele Ricci dovrebbe lasciare i granata nel prossimo calciomercato invernale dopo l’intensificarsi dei contatti fra il suo entourage, Urbano Cairo e la dirigenza di una grande di Serie A, che intenzionata a tingere dei propri colori sociali il calciatore, non avrebbe perso tempo anticipando anche la folta concorrenza.

Tutto è perfettamente apparecchiato per gennaio, con l’allenatore che non vede l’ora di andare a completare il proprio reparto con un giocatore delle qualità di Ricci.

Ricci via a gennaio: l’hanno bloccato

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Samuele Ricci, che nel prossimo calciomercato potrebbe finalmente compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera. Dopo un inizio di stagione importante, che sembrava potesse essere tanto fumo e poco arrosto, il centrocampista italiano starebbe mantenendo un rendimento alto che l’avrebbe fatto finire sui taccuini di alcune delle dirigenze più importanti d’Italia (e d’Europa).

Inutile dire che il Torino non vorrebbe fare a meno di Samuele Ricci a stagione in corso, ma difronte ad interessamenti del genere sarà fondamentale capire la volontà del giocatore stesso, che in parte potremmo dire anche essere piuttosto scontata. Che Vanoli e tifosi si inizio ad abituare ad un centrocampo senza l’italiano, anche perché il suo addio si potrebbe concretizzare già in quel di gennaio, come d’altronde confermato proprio in queste ore dall’esperto Gianluca Di Marzio.

Stando infatti a quanto riportato dal collega di Sky Sport, Samuele Ricci potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan nel prossimo calciomercato invernale, complice la volontà del club rossonero di bloccarlo per anticipare la concorrenza, così da assicurarsi il futuro della mediana della Nazionale italiana, dopo aver lasciato andare nella scorsa il presente, ovvero Sandro Tonali.

Riflettori puntati su Ricci: può firmare subito

Samuele Ricci è il nome nuovo per il centrocampo del Milan. L’italiano è infatti il preferito della dirigenza rossonera per andare a rinforzare e completare la mediana di Paulo Fonseca in vista di una seconda parte di stagione dove servirà l’apporto di tutti per provare a raggiungere l’obiettivo scudetto.

A fronte di questo dalle parti di via Aldo Rossi sarebbero intenzionati a sedersi al tavolo delle trattative con il Torino sin da subito così da anticipare la concorrenza e bloccare per gennaio il calciatore, che nel frattempo, stando a quanto riportato sempre da Gianluca Di Marzio, starebbe trattando con il club granata il suo rinnovo. Staremo a vedere.