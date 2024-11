Milan, due centrocampisti dalla Serie A: firme a gennaio

Il Milan sta valutando con attenzione nuovi colpi di calciomercato per gennaio: pronti due nomi dalla Serie A.

I rossoneri hanno intenzione di migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca e per farlo hanno bisogno di volti nuovi perché la rosa attualmente a disposizione manca di qualche tassello fondamentale per permettere al tecnico di poter contare su calciatori tutti dello stesso livello. Le difficoltà del Milan in questo momento della stagione riguardano tutta la squadra che non riesce bene a gestire le pressioni e sta perdendo quota in classifica, anche se resta comunque in scia rispetto alle altre big.

La volontà della dirigenza del Milan è molto chiara: migliorare la rosa nel mercato di gennaio per permettere la crescita immediata.

Calciomercato Milan, doppio colpo a centrocampo: le ultime

Il calciomercato del Milan è già al centro di grandi situazioni che possono cambiare la rosa rossonera. Paulo Fonseca si è già detto molto soddisfatto ma è chiaro che se a gennaio dovessero arrivare volti nuovi a migliorare e aumentare il raggio di scelte sarà meglio per il tecnico e per l’intera squadra che avrà più margine di concorrenza.

La rosa del Milan è stata costruita per lottare per lo Scudetto: ci sono moltissimi calciatori importanti che sanno fare la differenza nei momenti cruciali ma ora c’è bisogno di qualche rinforzo in più.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta seguendo due nomi per gennaio: sarebbero entrambi rinforzi importanti a centrocampo.

Milan: due nomi dalla Serie A

Il Milan studia per il calciomercato invernale e ha messo nel mirino due centrocampisti che potranno dare manforte a Fofana che è uno degli uomini più utilizzati, in assenza di un sostituto naturale. L’infortunio di Ismael Bennacer sta creando non pochi problemi al Milan che ora ha bisogno di rinforzi.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, i due nomi sulla lista del Milan per gennaio sono Morten Frendrup e Reda Belahyane. I due pilastri di Genoa e Verona stanno dimostrando ottime qualità e potrebbero essere rinforzi importanti per la scuderia di Fonseca che vuole una rosa più profonda.

Si seguono due nomi ma la realtà è che il Milan può acquistarne solo uno al momento, a meno che non ci sia una cessione di qualche calciatore a portare risorse economiche nuove.

Belahyane o Frendrup al Milan? Le cifre

Il colpo Belahyane per il Milan sarebbe eccezionale perché si tratta di un classe 2004 che sta dimostrando numeri eccezionali e potrebbe rappresentare il futuro del Milan, sulla base delle nuove esigenze che RedBird ha messo in chiaro: acquisto di calciatori giovani, non troppo dispendiosi e dal futuro assicurato. Il Verona chiede 10 milioni per il play marocchino.

Morten Frendrup, invece, è un centrocampista di maggior esperienza e sa adattarsi a più situazioni di gioco. Per il Milan sarebbe un “usato sicuro”, nonostante i 23 anni lo rendano ancora un giovanissimo con ampi margini di crescita. In questo caso la difficoltà arriva anche dalle richieste del Genoa che non vuole scendere sotto i 20 milioni.