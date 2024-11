La Juventus scarica Vlahovic: il sostituto arriva per 22MLN

L’infortunio, al quale si aggiunge un inizio di stagione complicato, starebbe portando la Juventus a ragionare sul futuro di Dusan Vlahovic.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora potrebbe addirittura scaricare l’attaccante serbo nel prossimo calciomercato per mettere a disposizione di Thiago Motta il profilo di attaccante ideale per il suo stile di gioco. Considerata la coperta cortissima in questo reparto, fare a meno di Vlahovic proprio in questo momento avrebbe poco senso, ma nonostante questo la Juventus sarebbe comunque alla ricerca di un nuovo rinforzo per quel ruolo.

A fronte di questo sono diversi i profili valutati dalla dirigenza bianconera, che alla fine avrebbe deciso di puntare sul campione di Germania.

Nuovo attaccante per la Juventus

L’infortunio di Dusan Vlahovic costringe Thiago Motta a giocare sabato pomeriggio contro il Milan con una formazione, ed un attacco, fortemente rimaneggiata. Alla fortuna non sembrerebbe esserci mai fine, anche se la Juventus avrebbe intenzione di combatterla investendo nel calciomercato.

Considerando l’infortunio del serbo, al quale si aggiunge anche quello di Milik, ad oggi l’allenatore bianconero non ha attaccanti di ruolo disponibili, con la dirigenza della Vecchia Signora che avrebbe deciso di ovviare a questo problema mettendo mano al taccuino e ricercando quel tipo di profilo che potesse fare al caso suo. A fronte di questo tanti nomi sarebbero stati accostato alla Juventus nel corso di questi giorni, ma l’attenzione di Giuntoli e colleghi si sarebbe posata su un campione di Germania, profilo che fra le altre cose conosce molto bene la Serie A considerati i suoi trascorsi.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, per sostituire Dusan Vlahovic e risolvere il problema dei gol che sta riscontrando in questo inizio di stagione, per il prossimo calciomercato la Juventus avrebbe messo gli occhi su Patrick Schick, ex Roma e Sampdoria, oggi al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, con il quale ha vinto da protagonista nella passata stagione la Bundesliga.

Juventus: 22MLN per il nuovo attaccante

Considerato l’infortunio di Vlahovic e la lunga degenza di Milik, nel prossimo calciomercato invernale la Juventus farà un attaccante. In queste settimane si è parlato con insistenza di un possibile ritorno in Serie A, sponda bianconera per l’appunto, di Joshua Zirkzee, ma l’impressione è che Cristiano Giuntoli possa alla fine virare su altro.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo nome per l’attacco della Juventus è quello di Patrick Schick, giocatore che per caratteristiche ed esperienza potrebbe essere quello che fa al caso di Thiago Motta. Al momento ogni discorso sarebbe ancora nella sua fase embrionale, ma circolando alcuni voci secondo le quali la Vecchia Signora potrebbe a breve iniziare anche ad intavolare una trattativa col Leverkusen, che in tutto questo valuta il cartellino dell’attaccante ceco 22 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere.