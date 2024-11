Juventus beffata: Zirkzee va in un’altra big di Serie A

Aggiornamenti sul futuro di Zirkzee: ci sono delle novità relative alla prossima destinazione dell’attaccante che lascia il Manchester United.

Enorme beffa per la Juventus che rischia di perdere, per la seconda volta consecutiva, Joshua Zirkzee che è pronto a firmare con un’altra big del campionato italiano.

Dopo la trattativa condotta nel calciomercato estivo, fallita a causa dell’inserimento del Manchester United, Giuntoli questa volta rischia di perdere nuovamente il giocatore che a distanza di pochi mesi dal suo arrivo a Manchester è già pronto a salutare l’Inghilterra.

Amorim, infatti, ha deciso di non puntare sul calciatore olandese che può tornare protagonista in Serie A. Ecco con quale società.

Non c’è solo il difensore nel mirino della Juventus.

I bianconeri, infatti, stanno ragionando anche in prospettiva futura riguardo il prossimo attaccante da prendere.

Valutazioni in corso da parte del club bianconero, che fino a questo momento non ha potuto contare su Milik che è ancora ai box per un infortunio al ginocchio.

Si cerca, dunque, un vice Vlahovic che conosce bene la Serie A. Nelle ultime settimane è tornato di moda il nome di Zirkzee anche se il Manchester United sta trattando la cessione dell’olandese con un’altra big di Serie A.

Juventus fuori dai giochi: ecco dove sta andando Zirkzee

Nuovi aggiornamenti di mercato sul destino dell’attaccante olandese, che molto presto lascerà il Manchester United.

A sorpresa, infatti, i Red Devils sono pronti a privarsi del giocatore che in questi primi mesi in Premier League non ha convinto affatto. Lo stesso Amorim, subentrato a Ten Hag, ha dato il via libera alla cessione dell’ex Bologna.

Ecco perché la società è pronta a vendere in Serie A Zirkzee che è nel mirino della Juventus e non solo. Secondo le ultime notizie, i dirigenti hanno avuto dei contatti per quanto riguarda l’addio del calciatore che può tornare, di nuovo, nel campionato italiano.

Il Manchester United ha proposto al Napoli Zirkzee, in uno scambio che comprende anche Osimhen.

Manchester United: scambio con il Napoli, c’entra Osimhen

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha ricevuto una proposta di scambio dal Manchester United. Nell’affare può rientrare Zirkzee che in passato è stato nel mirino degli azzurri.

L’olandese è la contropartita proposta dai Red Devils per portare al Manchester United Osimhen. Offerta, quella da parte dei Red Devils, che comprende anche un indennizzo economico di 30 milioni di euro a favore degli azzurri che dovranno valutare attentamente la situazione con De Laurentiis che, secondo i ben informati, preferirebbe cedere il nigeriano solo per soldi, senza l’inserimento di altri calciatori.