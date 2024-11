Juventus, brutte notizie: due attaccanti non si allenano

Non arrivano buone notizie per la Juventus perché dall’allenamento di oggi altri attaccanti non si sono allenati oltre a Vlahovic e Milik che sono out.

Infatti, questa pausa Nazionali non sembra aver portato solo buone notizie alla Juve che cercava di recuperare giocatori nella migliore forma possibile come Koopmeiners, ma ci sono anche delle notizie negative per Thiago Motta. Adesso si cerca di capire come affrontare questa situazione in vista della prossima e importante partita contro il Milan.

Si giocherà un big match da non sottovalutare perché c’è Milan-Juventus per la squadra di Thiago Motta che deve dare rispose e conferme per continuare a portare avanti questo progetto cercando di commettere altri errori come accaduto in questo inizio di stagione con qualche passo falso di troppo.

Ora però la Juve deve leccarsi le ferite per quello che è accaduto con i Nazionali. In queste ore stanno rientrando i giocatori dagli impegni con le proprie Nazionali e non tutti sono al meglio della forma, anzi. Ci sono dei nuovi infortuni per la Juventus da dover valutare.

Infortuni Juventus, altri problemi per Thiago Motta

La pausa Nazionali ha portato un po’ di agitazione in casa Juventus dopo le dichiarazioni di Vlahovic che ha rivelato di quanto corresse molto di più con il club bianconero e attribuito a questo la causa dei suoi pochi gol. Poi è arrivato anche l’infortunio dell’attaccante serbo che non sembra sarà disponibile per la prossima gara Milan-Juve, con Thiago Motta che ha già scelto Weah come sostituto.

Allo stesso tempo ci sono delle nuove conferme che arrivano in merito alla scelta da parte della Juventus di preparare la prossima partita contro il Milan e cercando di non andare a sovraccaricare alcuni Nazionali che proprio in queste ore stanno tornando alla base per preparare la prossima partita di campionato.

Con Vlahovic c’è sempre un rapporto più teso e la Juve pensa di venderlo per il futuro. Per questo sarà provato un nuovo giocatore in quel ruolo a completare il reparto offensivo con Conceicao, Yildiz e Koopmeiners nella posizione di trequartista. Intanto, non arrivano buone notizie per gli ultimi due nominati.

Perché in Nazionale hanno lavorato tanto Yildiz e Koopmeiners che oggi non si sono allenati con la Juventus per riposo precauzionale. Per questo motivo le condizioni dei due giocatori saranno valutati nelle prossime ore e il club spera di averli al meglio della forma per il Milan.